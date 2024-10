USD-MXN se apunta un ligero retroceso en la jornada de hoy

Este martes, el peso mexicano ha mostrado un comportamiento mixto tras un inicio de sesión fuerte. En la primera parte de la jornada, el tipo de cambio tocó un máximo de 20.06 pesos por dólar y un mínimo de 19.96 pesos, registrando una variación intradía de -0.3%. Factores de Apoyo para el Peso Mexicano Apetito por riesgo en EE.UU.: La sesión positiva en el mercado bursátil de EE.UU., con ganancias en el S&P 500, se reflejó en un mayor flujo de capital hacia activos de mercados emergentes, beneficiando al peso mexicano. Este efecto responde a una mayor tolerancia al riesgo en los inversionistas que buscan mayores rendimientos en economías emergentes. Flujos de "Carry Trade": Otro factor de soporte para el peso mexicano ha sido el retorno de flujos de carry trade, donde los inversionistas aprovechan la diferencia de tasas de interés. En esta estrategia, los operadores suelen pedir préstamos en monedas de bajo rendimiento, como el yen japonés (JPY), para invertir en divisas de mayor rendimiento como el peso mexicano. La diferencia en intereses generada representa una ganancia potencial para estos operadores, descontando cualquier fluctuación en el tipo de cambio. Desarrollo en el ámbito político mexicano: Noticias sobre el intento del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, Juan Luis González Alcántara Carrancá, de bloquear la implementación de reformas judiciales propuestas por la administración de Claudia Sheinbaum, también podrían haber influido en el peso. Estas reformas, que proponen un modelo de elección de jueces en lugar de su nombramiento, han sido polémicas. Carrancá argumentó que el proceso de creación de los "Comités de Evaluación", responsables de seleccionar candidatos, es inconstitucional, según informes de El Financiero. Expectativas para la Semana: Indicadores Económicos Clave Esta semana se anticipa como un periodo de alta relevancia para el peso mexicano debido a la publicación de datos económicos importantes, incluyendo: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil PIB preliminar del tercer trimestre (miércoles) : Este indicador dará una visión de la dinámica de crecimiento en México y podría influir en la percepción de la fortaleza económica del país.

Balance Fiscal (miércoles) : Podría ofrecer una idea de la situación fiscal del gobierno mexicano y su capacidad de financiación.

Tasa de desempleo (viernes): La evolución del mercado laboral podría influir en las expectativas de estabilidad económica y la política monetaria del Banco de México. USD-MXN (Intervalo M15) El tipo de cambio realizó una corrección desde el máximo reciente en 20.0808, nivel que actúa como resistencia. El precio está probando el soporte del nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% en 19.9683, y la media móvil de 200 períodos (cerca de 19.9949) está ofreciendo una resistencia dinámica. El RSI indica que el impulso alcista ha perdido fuerza, y el ADX en niveles bajos sugiere una pérdida de tendencia definida. Si el activo logra mantenerse por encima de 19.9683 y rompe la media móvil de 200, podría dirigirse nuevamente hacia 20.0154 (23.6% de Fibonacci), con extensión a 20.0808 como siguiente resistencia clave. Una ruptura por debajo de 19.9683 abriría camino hacia el nivel de 50% de Fibonacci en 19.9303, y un movimiento adicional hacia 19.8923 (61.8% de Fibonacci) en caso de mayor presión bajista. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "