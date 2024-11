Varios medios declaran la victoria de Donald Trump

Fox News, una de las mayores cadenas de televisión de Estados Unidos y clara partidaria del Partido Republicano, ha anunciado primero la victoria de Trump en Pensilvania, seguida por Wisconsin, sellando así la decisión de anunciar al ganador de las elecciones estadounidenses. Otra organización que ha anunciado la victoria de Trump es Decision Desk HQ. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por su parte, Edison Research aún no ha decidido anunciar los resultados, al igual que la agencia de noticias AP News. Anteriormente, el sitio 270towin indicó que Trump ya había conseguido 270 votos electorales, aunque algunos estados clave podrían aumentar el número total de votos electorales. Fuente: 270towin

