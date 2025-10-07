Varios miembros de la Fed compartirán hoy su opinión

- La sesión de hoy estará dominada por los discursos y comentarios de los funcionarios del banco central, así como por los pedidos de fábrica de Alemania y los inventarios de petróleo crudo.
- La sesión de hoy estará dominada por los discursos y comentarios de los funcionarios del banco central, así como por los pedidos de fábrica de Alemania y los inventarios de petróleo crudo.
La sesión de hoy estará dominada por los discursos y comentarios de varios miembros de bancos centrales, que influirán en la confianza del mercado y las expectativas sobre la futura política monetaria. El calendario económico del día comienza con los datos de pedidos industriales de Alemania y termina con el informe de inventarios de crudo de EE. UU.
Calendario económico del día
- 09:00 - Pedidos de fábrica en Alemania (Esperado 1,1%. Dato previo de -2,9%).
- 16:00 - Intervención de Bostic (Fed)
- 16:05 - Intervención de Bowman (Fed)
- 16:30 - Intervención de Miran (Fed)
- 17:30 - Intervención de Kashkari (Fed)
- 18:00 - Alemania - Discurso de Nagel, presidente del Bundesbank.
- 22:05 - Intervención de Miran (Fed).
- 22:40 - Inventarios de petróleo crudo (Anteriormente: -3,67 millones).
🚨 URGENTE: El euro cae ligeramente tras las minutas de la Fed
Dólar en Chile se mantiene estable tras IPC de septiembre en línea con expectativas
Jornada clave para los mercados bursátiles
La producción industrial alemana cae más de lo esperado 📉
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "