Venezuela cierra pozos tras bloqueo de EE.UU. y eleva tensión en el mercado petrolero

El recorte podría alcanzar 25% de la producción del Orinoco , equivalente a cerca de 15% del bombeo total del país .

Venezuela inició el cierre de pozos en la Faja del Orinoco tras quedarse sin capacidad de almacenamiento por el bloqueo de EE.UU.

En la sesión de hoy, el OIL.WTI avanza cerca de 1%, reflejando que el componente geopolítico volvió a ganar tracción. El mercado empieza a ponderar la posibilidad de que la reducción de producción venezolana no sea solo un ajuste transitorio de inventarios, sino un recorte efectivo de oferta exportable.

Según Bloomberg, Venezuela comenzó a cerrar pozos en la Faja del Orinoco desde el 28 de diciembre, luego de que el bloqueo de Estados Unidos frenara los flujos de exportación y empujara los inventarios a un nivel crítico, dejando a PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) sin capacidad de almacenamiento disponible. La petrolera estatal buscaría recortar la producción del Orinoco en al menos 25%, hasta unos 500.000 barriles diarios, lo que equivale aproximadamente a 15% del bombeo total del país, estimado en 1,1 millones de barriles diarios.

El ajuste es particularmente relevante porque el cierre de pozos de crudo extra pesado suele ser una medida de última instancia. A diferencia de otros tipos de producción, reactivar estos campos implica costos elevados y fricciones operativas, especialmente en áreas donde la continuidad del flujo es clave para mantener el rendimiento y evitar daños permanentes en los yacimientos.

El bloqueo convierte un problema comercial en uno físico

El mecanismo económico detrás del movimiento es directo. Cuando la ruta de exportación se estrecha, el problema deja de ser exclusivamente comercial y se transforma en un cuello de botella físico. El proceso suele darse en secuencia: primero se llenan los tanques de almacenamiento, luego se restringe el transporte interno, y finalmente se impone una reducción forzada de la producción.

Con China como principal comprador del crudo venezolano, el bloqueo apunta a cortar ingresos externos en un momento en que el petróleo sigue siendo el núcleo de generación de divisas del país. Este factor explica por qué el mercado vuelve a reintroducir una prima geopolítica en los precios del crudo, incluso cuando la demanda global no muestra señales claras de aceleración.

A diferencia de los shocks de oferta tradicionales, aquí el catalizador no es una falta de reservas ni un colapso técnico de producción, sino una interrupción inducida por restricciones logísticas y financieras. Este tipo de episodios suele generar volatilidad adicional, porque el mercado no tiene claridad sobre qué tan rápido puede normalizarse el flujo exportador ni si el cierre de pozos se revertirá con facilidad.

Implicancias para el mercado petrolero

El cierre de pozos en el Orinoco introduce un riesgo asimétrico para el mercado. Por un lado, el volumen venezolano representa una fracción acotada de la oferta global; por otro, la naturaleza del recorte, forzado y costoso de revertir, hace que el impacto potencial sea más persistente que un ajuste táctico de exportaciones.

Además, el episodio se suma a un entorno donde el mercado ya evalúa riesgos geopolíticos en varias regiones productoras. En ese contexto, incluso reducciones parciales pueden tener un efecto desproporcionado en el sentimiento, especialmente sobre los diferenciales regionales y la disponibilidad de crudos pesados, más que sobre el balance global agregado.

El WTI reacciona con avance moderado

Desde el punto de vista técnico, en gráfico de 30 minutos, el WTI consolida cerca de 58,36 y mantiene un sesgo alcista de corto plazo mientras sostenga la zona de 57,78. Más abajo, los soportes relevantes se ubican en 56,66 y en un piso mayor en 55,02. Al alza, la primera resistencia aparece en 58,76, y un quiebre sostenido abriría espacio hacia 59,80, nivel que actúa como techo relevante en la estructura reciente.

El RSI ronda 64, un nivel firme pero aún lejos de señales extremas, y el precio opera muy cerca de sus medias móviles, lo que sugiere que la próxima dirección dependerá de si las noticias desde Venezuela se traducen en una reducción persistente de la oferta o quedan como un episodio puntual de logística y almacenamiento.

Fuente: xStation5.

