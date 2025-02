Ventas minoristas en México caen por octavo mes consecutivo en diciembre

Las ventas minoristas en México registraron una caída del 0,2% interanual en diciembre de 2024, lo que marcó el octavo mes consecutivo de descensos. Sin embargo, la contracción fue menor a la esperada por el mercado, que proyectaba una caída del 1,7%. Desempeño por sectores Los sectores con las mayores caídas fueron: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Artículos de papelería, productos recreativos y otros artículos de uso personal (-3%).

(-3%). Artículos de ferretería, suministros de pintura y vidrio (-2,9%).

(-2,9%). Tiendas de autoservicio y departamentales (-1,9%).

(-1,9%). Vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes (-1,8%). Por otro lado, los segmentos con mejor desempeño fueron: Abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco (+9,3%).

(+9,3%). Productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado (+2,4%).

(+2,4%). Ventas exclusivamente en internet, catálogos, televisión y similares (+6,6%). En términos mensuales, el comercio minorista aumentó un 0,1% sobre una base desestacionalizada, luego de un incremento revisado de 0,2% en noviembre, superando la expectativa del mercado, que anticipaba una caída del 0,4%. El peso mexicano se deprecia ante tensiones comerciales y política monetaria El peso mexicano cayó por encima de 20,4 por dólar, acercándose al mínimo de tres años de 20,85, que ha sido probado en varias ocasiones desde principios de año. La moneda enfrentó presiones debido a factores externos e internos: Factores que debilitan al peso mexicano Renovadas amenazas arancelarias de Donald Trump : El presidente de EE.UU. reiteró sus planes de imponer aranceles a importaciones de automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos a partir del 2 de abril , aumentando las preocupaciones sobre las relaciones comerciales entre ambos países.

: El presidente de EE.UU. reiteró sus planes de a partir del , aumentando las preocupaciones sobre las relaciones comerciales entre ambos países. Recorte de tasas de Banxico : El Banco de México redujo la tasa en 50 puntos básicos hasta 9,50% , con una orientación hacia una mayor flexibilización, lo que podría reducir el diferencial con la Reserva Federal , que mantiene una postura cautelosa ante la desaceleración de la inflación en EE.UU.

: El , con una orientación hacia una mayor flexibilización, lo que podría reducir el diferencial con la , que mantiene una postura cautelosa ante la desaceleración de la inflación en EE.UU. Aumento de la aversión al riesgo global: La incertidumbre en las negociaciones de paz entre Rusia y EE.UU. sobre Ucrania ha impulsado la demanda de activos refugio como el dólar, lo que ha afectado a monedas emergentes, incluido el peso mexicano. El mercado estará atento a nuevas señales de política monetaria de Banxico y la Fed, así como a los desarrollos en la guerra comercial entre México y EE.UU., factores que seguirán marcando el rumbo del peso en las próximas semanas.

