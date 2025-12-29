Leer más
12:06 · 29 de diciembre de 2025

Ventas pendientes de viviendas superan expectativas

EUR/USD
Forex
-
-

12:00 PM (GMT -3) Estados Unidos – Ventas pendientes de viviendas (noviembre):

  • Dato actual: +3,3% mensual

  • Previsión: +1,0% mensual

  • Dato previo: +2,4% mensual

12:00 PM (GMT -3) Estados Unidos – Índice de ventas pendientes de viviendas (noviembre):

  • Dato real: 79,2

  • Dato previo: 76,7

 

EURUSD (Gráfico 15 minutos)

Fuente: xStation5

______

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí

31 de diciembre de 2025, 13:06

Resumen diario: Wall Street cierra con leves caídas al cierre del año
31 de diciembre de 2025, 12:56

Peso mexicano: uno de los ganadores de 2025
31 de diciembre de 2025, 12:52

Señales mixtas en EE.UU.: cae el crudo y suben gasolina y destilados
31 de diciembre de 2025, 12:51

IPSA cierra con baja moderada, pero el mercado mantiene el foco en un 2026 más constructivo

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo