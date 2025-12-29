Ventas pendientes de viviendas superan expectativas

12:00 PM (GMT -3) Estados Unidos – Ventas pendientes de viviendas (noviembre):
-
Dato actual: +3,3% mensual
-
Previsión: +1,0% mensual
-
Dato previo: +2,4% mensual
12:00 PM (GMT -3) Estados Unidos – Índice de ventas pendientes de viviendas (noviembre):
-
Dato real: 79,2
-
Dato previo: 76,7
EURUSD (Gráfico 15 minutos)
Fuente: xStation5
______
Resumen diario: Wall Street cierra con leves caídas al cierre del año
Peso mexicano: uno de los ganadores de 2025
Señales mixtas en EE.UU.: cae el crudo y suben gasolina y destilados
IPSA cierra con baja moderada, pero el mercado mantiene el foco en un 2026 más constructivo
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "