Leer más
10:25 · 3 de noviembre de 2025

🌐 VISIÓN SEMANAL DE MERCADOS (03.11.2025)

Conclusiones clave
US500
Índices
-
-
Conclusiones clave
  • En este seminario, analizamos la situación actual de los mercados y los instrumentos más atractivos para la semana.

_________


👉 Abre tu cuenta real con XTB y accede al mercado global con análisis experto y herramientas profesionales.

6 de noviembre de 2025, 17:03

Dólar hoy: Banxico baja tasa a 7.25% y el peso mexicano gana terreno tras tono restrictivo
6 de noviembre de 2025, 16:34

Resumen diario: El optimismo en Wall Street vuelve a moderarse 🗽 El dólar estadounidense retrocede desde máximos recientes
6 de noviembre de 2025, 15:55

Caen los futuros del café ante el fuerte envío de Brasil a Europa, que alivia temores sobre la oferta
6 de noviembre de 2025, 15:41

El cacao cae un 3 % ante la mejora de las cosechas en África Occidental

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo