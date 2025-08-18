Leer más

🔴 VISIÓN SEMANAL DE MERCADOS (18.08.2025)

10:15 18 de agosto de 2025

📊 Conéctate al seminario de VISIÓN SEMANAL a las 09:30 AM GMT-4

 

 

Análisis de mercado

19.08.2025
15:54

El USDCAD sube tras publicación del IPC en línea con las expectativas 📌

08:30 AM GMT-4, Canadá – Datos de inflación de julio: IPC recortado (Trimmed CPI): actual 3.0% a/a; previsión 3.0%...

 15:51

Inicios de viviendas en EE.UU. por encima de lo previsto 📈 EURUSD retrocede levemente

08:30 AM GMT-4, Estados Unidos – Inicios de viviendas, julio: Actual: 1.428M; Previsión: 1.290M; Anterior: 1.358M Actual:...

 15:34

SoftBank adquiere participación en Intel; las acciones suben un 5% 💡

Detalles de la operación Intel (INTC.US) avanza más de 5 % en la preapertura de Wall Street tras conocerse que SoftBank invertirá...
