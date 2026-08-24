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🌐 VISIÓN SEMANAL DE MERCADOS (24.08.2026)

Emanoelle Santos
·

Analista de Mercados

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Te adelantamos los eventos clave que podrían marcar el rumbo de los mercados en los próximos días. Analizamos el contexto macroeconómico, datos económicos relevantes y posibles escenarios para que puedas anticiparte a la volatilidad y tomar decisiones con mayor claridad y estrategia.

 

Emanoelle Santos

Analista de Mercados

Economista egresada de la Universidad Federal de Pará, con maestría en Economía y especialización en Macroeconomía, Desarrollo Económico y Gestión de Proyectos. Ha trabajado como investigadora en mercados financieros y como analista económica y financiera para pymes. Actualmente es analista de mercados internacionales en XTB Latinoamérica, donde realiza análisis técnicos y fundamentales de los principales activos financieros.

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