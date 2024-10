Volatilidad en el peso mexicano: máximo intradía seguido de recuperación 📈

El peso mexicano ha roto su soporte, marcando un nuevo mínimo intradía en lo que parece ser el inicio de una nueva tendencia bajista. Sin embargo, esta caída fue rápidamente compensada por factores externos, particularmente por los datos económicos provenientes de Estados Unidos. El Índice de Precios al Productor (IPP) en EE.UU. mostró una desaceleración, junto con un aumento en las solicitudes de subsidios por desempleo, lo cual ha respaldado los próximos recortes en las tasas de interés por la Reserva Federal. La publicación de los datos económicos en Estados Unidos ha tenido un efecto mayor en el corto plazo. La inflación al productor en EE.UU. se moderó de 2.1% a 1.7% anual en agosto, ligeramente por debajo del 1.8% esperado. Aunque la inflación subyacente mostró una leve aceleración del 2.3% al 2.4%, también fue inferior a las expectativas del mercado, que anticipaban un 2.5%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Estos indicadores, que sugieren una postura menos agresiva por parte de la Fed, han debilitado al dólar, lo que a su vez abrió espacio para que el peso mexicano lograra una variación positiva de 0.8% hasta el momento, a pesar de la volatilidad de los últimos días. Este comportamiento del peso mexicano se produce un día después de la aprobación de la reforma judicial en el Senado de la República, un hecho que generó incertidumbre en el mercado local. La reforma continúa su avance en los congresos estatales del país, lo que mantiene la expectativa de los inversionistas sobre su impacto a largo plazo en la estabilidad política y económica de México. Fuente: xStation5. El gráfico muestra que el tipo de cambio se mantuvo por un tiempo en la zona de soporte alrededor de los 19.78, la rompió, pero no tuvo la suficiente fuerza para continuar bajando, regresando a la misma zona de soporte. Sin embargo, posteriormente el activo logró tomar un nuevo impulso bajista, rompiendo nuevamente el soporte de 19.78. Ahora, el tipo de cambio podría realizar un nuevo pullback y regresar a la zona consolidada de los 19.78, o continuar su descenso, lo que podría llevarlo a buscar el nivel de 19.49. El cruce de medias confirma una tendencia bajista y el RSI indica que el activo está acercándose a la zona de sobreventa, lo que sugiere que, al llegar a ese nivel, podría generar una corrección en su precio.



