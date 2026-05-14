Calendario económico intenso en EE. UU.

Mientras la cumbre Trump-Xi en Pekín acapara la atención mundial, el mercado conocerá hoy una batería de cifras sobre el consumo en EE. UU. Las ventas minoristas y solicitudes de subsidio por desempleo de abril en Estados Unidos se darán a conocer a las 14:30 CET. Estos datos sirven de telón de fondo para una intensa jornada en la Fed, con la participación de Hammack, Barr y Williams. Tras las advertencias de Neel Kashkari de que la guerra con Irán está alimentando una inflación persistente, los inversores analizan minuciosamente cada palabra para determinar si la Reserva Federal mantiene abierta la posibilidad de nuevas subidas de tipos.
Es probable que este conjunto de datos macroeconómicos genere volatilidad en el mercado de divisas, lo que podría afectar a pares clave del dólar como el EUR/USD o el USD/CAD.
Fuente: xStation5
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