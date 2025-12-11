Brasil: elite empresarial busca centro político mientras el real se aprecia tras Fed y datos de consumo

Las declaraciones de Fabio Barbosa, presidente de Natura y figura influyente del sector corporativo brasileño, realizadas en una entrevista a Bloomberg, reavivan el debate sobre la necesidad de una alternativa política distinta al eje Lula–Bolsonaro. Barbosa cuestiona que la polarización actual haya sido capaz de ofrecer respuestas sostenibles a los desafíos económicos y de gobernanza, planteando que el país requiere no solo reformas estructurales —como la administrativa y la tributaria—, sino también una recomposición del marco institucional que reduzca la tensión entre los poderes del Estado. En su diagnóstico, la creciente desconfianza pública y la dificultad para construir consensos mínimos están afectando directamente el clima de inversión.

El rol articulador de Barbosa entre empresarios y fuerzas políticas

En un segundo plano de la entrevista, Barbosa detalla su rol como articulador entre empresarios y actores políticos que buscan configurar una candidatura competitiva de centro o centro-derecha. El objetivo es reconstruir un proyecto que priorice la acción del Estado como habilitador —más que sustituto— del sector privado, favoreciendo alianzas público-privadas, educación, seguridad y estabilidad regulatoria. La iniciativa también surge como reacción a recientes controversias en torno al Supremo, un punto que ha aumentado la percepción de incertidumbre institucional entre ejecutivos y analistas.

Ventas minoristas: consumo firme en medio de un entorno político volátil

En paralelo, los datos de ventas minoristas mostraron un avance de 0,5% mensual y 1,1% interanual en octubre, señal de que el consumo sigue firme sin desbordes inflacionarios. Este patrón es coherente con un crecimiento moderado que, aunque lejos de un ciclo expansivo, brinda al Banco Central espacio para calibrar la política monetaria sin presión inmediata por endurecerla. Para los mercados, la cifra confirma que la demanda interna continúa siendo un pilar de estabilidad en un año marcado por episodios de estrés político y dudas sobre la trayectoria fiscal.

La Reserva Federal impulsa un dólar más débil y respalda al real

En el frente externo, la Reserva Federal redujo la tasa en 25 puntos base hasta el rango de 3,5%–3,75%, pero mantuvo la proyección de solo un recorte en 2026, enviando un mensaje prudente al mercado. Aun así, el sesgo más flexible en el tramo corto de la curva estadounidense debilitó al dólar y favoreció monedas emergentes de alto carry como el real, que hoy repunta apoyado también en un panorama doméstico sin sorpresas negativas. La combinación de un consumo resiliente y una Fed que avanza —con cautela— en su ciclo de relajación sostiene el retroceso del USDBRL en la sesión.

Análisis técnico del USDBRL: retroceso controlado dentro de una estructura constructiva

En el análisis técnico, USDBRL retrocede pero preserva la mayor parte del avance iniciado en 5,26, donde se configuró el cambio de tendencia más reciente. El impulso previo permitió quebrar la barrera de 5,34 y estabilizarse sobre el rango de 5,39–5,43, que ahora opera como zona de soporte clave. Con el precio por encima de las medias de 50 y 200 periodos, el sesgo sigue siendo constructivo pese al ajuste intradía.

Mientras se mantenga sobre 5,42–5,43, el escenario base apunta a consolidación en niveles altos; una caída sostenida bajo ese rango reabriría retrocesos hacia 5,34 y eventualmente hacia 5,26.

