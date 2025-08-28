El pronóstico de ventas más débil de Nvidia presiona a los mercados, pero el repunte general se mantiene intacto. El premercado del Nasdaq 100 crece un 0,3%, recuperándose tras las pérdidas iniciales. Los futuros del S&P 500 también suben tras una caída inicial del 0,4%. El principal índice de Wall Street apunta a nuevos máximos.

Las acciones de Nvidia cayeron casi un 3% después de que las ventas de centros de datos no alcanzaran los objetivos (41.100 millones de dólares frente a los 41.290 millones de dólares previstos). Sin embargo, el director ejecutivo, Jensen Huang, destacó la fuerte demanda de soluciones de IA.

Las acciones tecnológicas chinas repuntan con fuerza en línea con los fabricantes de chips. SMIC se dispara un 12% tras los informes de un aumento en la producción de chips de IA en 2026.

Otros mercados

El índice del dólar cayó por tercer día consecutivo. Los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo cayeron; el rendimiento a 2 años subió ligeramente 1 punto básico hasta el 3,62%. El petróleo baja al desaparecer la preocupación por la presión de EE. UU. sobre India para reducir las importaciones de crudo ruso.

En Japón vemos una demanda débil en la subasta de bonos a 2 años, mientras los inversores se preparan para una posible subida de los tipos por parte del Banco de Japón. Las acciones indias caen un 0,8% de media tras la entrada en vigor de los aranceles de Trump a las exportaciones a EE. UU.