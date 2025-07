Wall Street arranca la semana con dudas pese al impulso comercial 📌👀

La bolsa estadounidense comenz贸 la jornada del lunes con movimientos mixtos, luego de un breve repunte impulsado por el anuncio de un nuevo acuerdo comercial entre EE. UU. y la Uni贸n Europea. Al momento de la apertura, el S&P 500 (US500) avanzaba un 0.10%, el Nasdaq 100 (US100) ganaba un 0.40%, mientras que el 铆ndice de peque帽as compa帽铆as, el Russell 2000 (US2000), retroced铆a un 0.05%. El acuerdo, anunciado por Donald Trump el domingo, despert贸 inicialmente entusiasmo, pero el optimismo se desinfl贸 r谩pidamente. Las promesas de la presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula von der Leyen, sobre inversiones y compras desde EE. UU. fueron vagas, y el pacto sigue siendo preliminar y sin respaldo legal vinculante. Adem谩s, quedan fuera sectores estrat茅gicos como el farmac茅utico y el del acero, lo que alimenta el escepticismo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Este trasfondo ha limitado el impulso alcista en la renta variable. La mayor铆a de los sectores dentro del US500 opera en rojo, con la excepci贸n de energ铆a y tecnolog铆a, que se benefician del contexto actual. En paralelo, el d贸lar estadounidense sigue fortaleci茅ndose con fuerza: el 铆ndice del d贸lar (USDIDX) sube 0.70% hasta los 98,000 puntos, lo que a帽ade presi贸n a las acciones. Noticias de las empresas En cuanto a las empresas, Tesla (TSLA) lidera las subidas con un avance del 3.50% tras confirmar un acuerdo de $16.500 millones con Samsung para el suministro de chips hasta 2033. La producci贸n se llevar谩 a cabo en Texas e incluir谩 los nuevos chips de inteligencia artificial AI6, con Elon Musk supervisando el proyecto. Alibaba (BABA) tambi茅n destaca con una subida del 1.92% tras presentar sus nuevas gafas inteligentes impulsadas por IA, denominadas Quark AI Glasses, que llegar谩n al mercado chino a finales de 2025. Est谩n basadas en el modelo de lenguaje desarrollado por la propia compa帽铆a, en un intento por posicionarse en el segmento de wearables con inteligencia artificial. Por otro lado, Atai Life Sciences (ATAI) sufre una fuerte ca铆da del 12% luego de que su socio, Recognify Life Sciences, fracasara en la fase 2b del ensayo cl铆nico de inidascamina para el tratamiento del deterioro cognitivo asociado a la esquizofrenia. La farmac茅utica anunci贸 que centrar谩 sus esfuerzos en su l铆nea de terapias psicod茅licas. Con el mercado digiriendo los l铆mites del nuevo acuerdo comercial y anticipando la reuni贸n clave de la Reserva Federal este mi茅rcoles, as铆 como los pr贸ximos resultados trimestrales de las grandes tecnol贸gicas, el tono del d铆a se mantiene cauteloso. 聽 ________ 聽 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆:聽 聽

