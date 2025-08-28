Wall Street avanza con datos macro sólidos y Nvidia revierte caídas pese a resultados

Wall Street abrió en terreno positivo tras conocerse un PIB superior a lo esperado, una inflación trimestral más débil y la reacción de los mercados a los resultados de Nvidia, que logró revertir la caída en preapertura.

El Nasdaq 100 (US100) avanza un 0,3%, el S&P 500 (US500) gana un 0,2%, mientras que el Dow Jones (US30) retrocede un 0,1%, reflejando un comportamiento mixto en la sesión.

Datos macro: crecimiento del PIB e inflación más moderada

La economía estadounidense mostró señales de fortaleza en el 2T de 2025. El PIB anualizado creció un 3,3%, superando ampliamente las previsiones.

Este crecimiento estuvo sustentado en un consumo más fuerte y menores importaciones, aunque la inversión y las exportaciones presentaron debilidad.

Otros datos macroeconómicos clave:

Ventas finales reales : +1,9%.

Ingreso nacional bruto real : +4,8%.

Inflación : ligera moderación frente al trimestre previo.

Beneficios empresariales: incremento de 65.500 MUSD, revirtiendo la caída de 90.600 MUSD del 1T.

Nvidia: resultados mixtos pero con señales positivas

Los resultados del 2T de Nvidia generaron cierta volatilidad, aunque la acción finalmente logró recuperarse.

Ingresos en centros de datos : 41.100 MUSD (+56% interanual), aunque 200 MUSD menos que el consenso.

Chips Blackwell : crecimiento de un 17% trimestral .

Gaming, visualización y automoción : divisiones que también mostraron fortaleza.

Guía para el 3T: estimaciones en torno a 54.000 MUSD, con un rango de desviación del 2%.

Un factor clave fue la suspensión de ventas de los chips H20 en China debido a la incertidumbre regulatoria. No obstante, reportes recientes indican que el CEO de Nvidia estaría en conversaciones con EE. UU. para habilitar la venta de chips de IA Blackwell en el mercado chino.

La noticia ayudó a que la acción de Nvidia redujera su caída: pasó de un –4% en preapertura a un retroceso cercano al –1%.

Sectores destacados en el S&P 500

Dentro del S&P 500, los sectores más destacados fueron:

Comunicación y Financieros : lideraron las alzas.

Salud, Energía y Consumo Básico: quedaron rezagados, mostrando un comportamiento inferior al promedio del índice.

Análisis técnico del Nasdaq 100 (US100)

El contrato del Nasdaq mantuvo con éxito el soporte en el límite inferior de su canal alcista de medio plazo (línea roja) y ahora se dirige hacia la resistencia cercana a su máximo histórico. Los niveles clave al alza se sitúan en 23.848 (máximos locales de julio–agosto) y el reciente ATH. A la baja, el soporte inicial es la directriz (roja), reforzada por la EMA25 (gris), con un rango adicional de soporte entre 23.000–22.000, respaldado por la EMA50 (azul).

Noticias corporativas de Wall Street

Burlington Stores: buenos resultados y mejora de proyecciones

Ventas en el 2T: 2.710 MUSD , un +10% interanual .

BPA: 1,59 USD , superando estimaciones.

Ventas comparables: +5%.

Margen bruto: +90 pb.

Nueva guía FY25: BPA entre 9,19–9,41 USD y crecimiento de ventas del 7–8%.

La acción subió un 10% tras los anuncios.

Celcuity: avances en oncología

La FDA aceptó la NDA de gedatolisib bajo el programa RTOR (revisión acelerada).

El ensayo fase 3 VIKTORIA-1 mostró que el fármaco, combinado con fulvestrant y palbociclib, mejora significativamente la supervivencia libre de progresión en cáncer de mama avanzado ER+.

Los analistas mantienen recomendaciones de compra, resaltando su potencial.

La acción subió un 8%.

CrowdStrike: trimestre récord con impulso de la IA

Nuevo ARR neto: 221 MUSD .

ARR total: 4.660 MUSD (+20%).

Ingresos: 1.170 MUSD .

Flujo de caja libre: 284 MUSD.

El CEO George Kurtz destacó:

Fuerte demanda impulsada por IA .

Éxito en adopción de Falcon Flex .

Buen pipeline en soluciones de nube e identidad.

La compañía guió ingresos FY26 a 4.800 MUSD y espera un crecimiento acelerado de ARR (+40%) en la segunda mitad del año.

La acción subió un 2%.

NetApp: resultados con luces y sombras

Resultados del 1T fiscal en línea con expectativas.

Problemas en su negocio federal y en EMEA .

Presión en márgenes de producto por mezcla y costos de componentes.

Fortaleza en el negocio de nube compensó parcialmente la debilidad.

Pese a la cautela de analistas, la acción pasó de caer un 7% en preapertura a recuperarse con un alza del 2,6%.

Snowflake: gran beneficiado por la demanda de IA

La acción se disparó un 19% , sumando más de 11.000 MUSD a su capitalización.

Elevó su guía anual de ingresos por producto a 4.400 MUSD , superando las previsiones del mercado.

Los analistas mejoraron sus valoraciones en bloque, destacando su posición estratégica en el boom de la IA y cloud.

El inicio de sesión en Wall Street estuvo marcado por un PIB estadounidense mejor al esperado y por los resultados de Nvidia, que ayudaron a sostener el optimismo en los mercados. El Nasdaq 100 se consolida en tendencia alcista, mientras empresas como Snowflake y Burlington Stores impulsan la confianza en el sector corporativo.

No obstante, persisten focos de incertidumbre: la presión regulatoria sobre Nvidia en China y la debilidad de sectores como Salud y Energía. Aun así, los flujos de capital muestran un mayor apetito por tecnología, comunicación y financiero, motores actuales del rally de Wall Street.

