Wall Street cierra con leves caídas en la última sesión de 2025

Los principales índices de Wall Street iniciaron la última jornada bursátil de 2025 con leves caídas frente al cierre previo. La sesión será más corta y con bajo volumen de negociación, por lo que no se esperan movimientos significativos, especialmente tras la publicación de sólidos datos del mercado laboral.

Las cifras de desempleo confirman que el mercado laboral se mantiene estable: las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo cayeron a su nivel más bajo en un mes y las solicitudes continuas también disminuyeron en línea con lo previsto. Esto sugiere que, pese a la leve caída inicial de los índices, el mercado laboral sigue mostrando resiliencia frente a factores estacionales y a los recortes previos de tasas de la Reserva Federal.

Ayer se publicaron las minutas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal, que revelaron crecientes discrepancias entre los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sobre la conveniencia de nuevos recortes de tasas. La decisión de reducir las tasas en 25 puntos base, hasta un rango de 3,5%–3,75%, fue aprobada por una votación de nueve contra tres, el mayor número de disensos desde 2019.

La mayoría de los participantes espera recortes adicionales si la inflación converge hacia el objetivo del 2%, aunque algunos miembros prefieren mantener las tasas en el nivel actual por más tiempo, ante dudas sobre la sostenibilidad de la desaceleración inflacionaria y un posible deterioro del mercado laboral, en un contexto de crecimiento económico moderado, que incluye la fuerte expansión del PIB de 4,3% en el tercer trimestre.

El impacto de los aranceles del presidente Donald Trump fue considerado transitorio, con vencimiento previsto hacia 2026, aunque el sector más restrictivo del FOMC subrayó la necesidad de mayor certeza sobre la trayectoria de los precios. El dot plot, que recoge las proyecciones de 19 miembros, apunta a nuevos recortes de tasas en 2026 y 2027 hacia un nivel neutral cercano al 3%, lo que el mercado interpretó como una ligera presión bajista sobre Wall Street y un aumento en la probabilidad de un recorte de tasas en abril.

La próxima rotación de presidentes de bancos regionales —entre ellos Beth Hammack, Anna Paulson, Lorie Logan y Neel Kashkari, varios de los cuales se oponen a nuevos recortes— podría influir adicionalmente en la dinámica del FOMC. En paralelo, el banco central retomó las compras de letras del Tesoro a corto plazo por US$40.000 millones mensuales, con el objetivo de evitar que las reservas caigan por debajo de niveles considerados seguros. Los mercados anticipan una pausa en las decisiones hasta que se disponga de nuevos datos, tras los vacíos de información generados por el cierre del gobierno.

S&P 500 (Gráfico de 1 hora)

Los futuros del S&P 500 registran un leve retroceso tras las alzas previas, lo que sugiere una corrección en el gráfico horario. El precio intenta rebotar desde las caídas recientes, pero la media móvil exponencial (EMA) de 25 períodos se mantiene por debajo de las EMA de 50 y 100, y la resistencia clave en la EMA 100 aún no ha sido superada.

El RSI indica una ventaja para los vendedores, aunque sin señales claras de sobreventa. El mercado espera una señal más definida para determinar si una ruptura de la EMA 100 dará paso a un nuevo impulso alcista o si el precio permanecerá dentro del rango actual.

Noticias corporativas

En el sector biotecnológico, Vanda Pharmaceuticals (VNDA.US) registra una fuerte alza cercana al 30% tras la aprobación histórica de la FDA para el fármaco NEREUS . El lanzamiento en el mercado estadounidense está previsto para los próximos meses, lo que abre acceso al atractivo segmento de tratamientos para la cinesis.

Las acciones de Axsome Therapeutics (AXSM.US) avanzan alrededor de 16% , luego de que la FDA aceptara una revisión acelerada de su solicitud para ampliar el uso de AXS-05 en el tratamiento de la agitación en pacientes con Alzheimer. La decisión se espera para el 30 de abril de 2026 . Además, la FDA permitió a la compañía presentar un nuevo fármaco para la narcolepsia , fortaleciendo su portafolio en tratamientos neurológicos y psiquiátricos.

Cybin (CYBN.US) registra una caída cercana al 5% tras anunciar un nuevo programa de emisión de acciones por US$100 millones , que permitirá a la empresa vender títulos directamente en el mercado para financiar capital de trabajo y acelerar su desarrollo. El programa se extenderá hasta octubre de 2027 .

Las acciones de Nike (NKE.US) suben luego de que su CEO, Elliott Hill , adquiriera más de US$1 millón en acciones de la compañía, elevando su participación a más de 241.000 títulos . El regreso de Hill a la empresa a fines de 2024 es visto como un posible catalizador positivo, y la compra de acciones refuerza la señal de confianza en el futuro de la compañía .

Trump Media & Technology Group (DJT.US) avanza alrededor de 4% tras anunciar planes para emitir un token digital para sus accionistas en asociación con Crypto.com. Cada accionista recibirá un token por acción, otorgando recompensas y descuentos en productos de la empresa como Truth Social, Truth+ y Truth Predict.

