Wall Street cierra hoy por el día del trabajo

El primer día de septiembre no solo marca la vuelta al cole, sino también el fin de las vacaciones de verano para muchos participantes del mercado. En cualquier caso, hoy se espera un día de calma relativa, ya que el primer lunes de septiembre es el Día del Trabajo en EE. UU. y Wall Street estará cerrado. Por otra parte, es posible que Donald Trump se pronuncie sobre la decisión del tribunal de apelaciones que declaró ilegales sus aranceles recíprocos.
Calendario económico del día
07:30 BST Suiza - Ventas minoristas (Pronóstico: 3,6% interanual; Anterior: 3,8%).
08:00 BST Polonia - PMI manufacturero (Pronóstico: 46,8; Anterior: 45,9).
08:15 BST España - PMI manufacturero (Pronóstico: 52; Anterior: 51,9).
08:30 BST Suiza - PMI manufacturero (Pronóstico: 46,9; Anterior: 48,8).
08:45 BST Francia - PMI manufacturero final (Pronóstico: 49,9; Anterior: 48,2).
08:55 BST Alemania - PMI manufacturero final (Pronóstico: 49,9; Anterior: 49,1).
09:00 BST Eurozona - PMI manufacturero final (Pronóstico: 50,5; Anterior: 49,8).
09:00 BST Polonia - PIB final del 2.º trimestre (Pronóstico: 3,4% interanual; Anterior: 3,2%).
09:00 BST Polonia - PIB trimestral (Pronóstico: 0,8% intertrimestral; Anterior: 0,7%).
09:30 BST Reino Unido - PMI manufacturero final (Pronóstico: 47,3; Anterior: 48).
