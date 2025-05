Wall Street, entre promesas fiscales y realidades comerciales: el arte de sobrevivir a Trump

En 2025, el mercado estadounidense se mueve entre datos económicos deteriorados y una narrativa política cada vez más dominante. Donald Trump ha regresado como figura central del ciclo financiero, y lo que cotiza en Wall Street ya no son solo cifras: son percepciones, discursos e incertidumbre institucional. La volatilidad no se explica únicamente por los indicadores duros, sino por la manera en que el poder político los utiliza, los transforma o directamente los ignora. Abril, entre colapsos y rebotes de papel Abril fue un mes de contrastes. Las bolsas registraron una de las caídas más severas para un presidente en sus primeros 100 días desde Nixon. Luego llegó un rebote parcial. Pero este repunte no se debe a mejoras en el PIB o en el empleo, sino a una idea que circula entre los inversores: que Trump puede suavizar su retórica, negociar, ceder. Una expectativa que actúa como bálsamo temporal, pero que convive con un fondo macro cada vez más deteriorado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El S&P 500 ilustra esa fragilidad. Desde el máximo del 19 de febrero, el índice cayó un 21,3 % intradía y apenas ha recuperado un 3 %. Técnicamente, se trata de un mercado en corrección. Emocionalmente, es un mercado bajo terapia intensiva. Un consumo guiado por el miedo Lo más relevante no es el pasado reciente, sino lo que puede venir. Las señales del primer trimestre sugieren un posible retroceso del PIB, impulsado por un déficit comercial histórico y un aumento de las importaciones que refleja miedo, no dinamismo. En marzo, el consumo fue un acto reflejo de pánico. Y si abril estuvo marcado por compras adelantadas para evitar aranceles, la gran pregunta es: ¿qué queda para mayo? Recesión como escenario base Los analistas comienzan a ajustar su discurso. Morgan Stanley y la Fed de Atlanta han recortado previsiones. La recesión ya no es un escenario extremo: se consolida como base de análisis. El desplome de la confianza del consumidor a niveles similares a los de la pandemia no es una hipérbole. Es una advertencia seria. Narrativa versus datos: el mercado elige fluir Y sin embargo, el mercado construye posiciones largas. No por los datos, sino por el flujo. Porque en la lógica de los traders, lo que pesa no es el crecimiento efectivo, sino la expectativa de cambio. En este caso, la expectativa de que Trump gire hacia una agenda más “pro-crecimiento”. Pero esa ancla es inestable. Trump oscila entre amenazar con despedir a Powell y prometer recortes impositivos. Habla de aranceles del 145 % y de justicia comercial casi en el mismo tuit. No hay una hoja de ruta clara, solo reacciones. El mercado navega con brújula rota, guiado por la frecuencia de sus publicaciones en redes sociales. El techo de deuda como punto de inflexión Uno de los puntos más sensibles es la ampliación del techo de deuda. Más allá del riesgo de impago, este tema arrastra consigo la discusión fiscal: ¿se extenderán los recortes tributarios de 2017? Sin una mayoría republicana sólida, Trump deberá elegir entre ceder ante los demócratas o tensar aún más la cuerda fiscal. Y para los mercados, esa tensión ya tiene precio. Consecuencias operativas para el mercado El rebote de la renta variable, por ahora, parece táctico, no estructural : si no hay mejora real en consumo, inversión o producción, podría tratarse simplemente de una trampa de toros .

El dólar está condicionado por la política interna más que por los diferenciales macro .

Las dudas sobre la independencia de la Fed y los rumores de recortes fiscales sin financiamiento incrementan el riesgo país .

La curva de rendimientos muestra señales de disfunción, con letras del Tesoro a corto plazo sobrecompradas ante el riesgo de un punto muerto político. ¿Cómo operar un mercado que cotiza credibilidad? ¿Se puede operar en este contexto? Sí, pero no con convicción. Con stops ajustados, horizontes breves y disciplina emocional. Porque hoy, más que nunca, los traders no operan cifras: operan credibilidad. Y cuando esta falla, ni el análisis técnico ni el fundamental bastan. _______________ Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de cinco países, ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

