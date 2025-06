Wall Street minimiza riesgos geopolíticos; Tesla lidera entre las empresas del grupo Magnificent 7

Optimismo generalizado en los principales índices de EE. UU.

Las acciones de bienes de consumo lideran las alzas

Tesla supera al resto de las Magnificent 7 tras debutar su robotaxi Wall Street inició la semana con subidas, sin verse afectado por la intervención de EE. UU. en el conflicto entre Israel e Irán. El S&P 500 lideró las alzas en un momento dado (+0,6 %), seguido por el Russell 2000 (+0,55 %), el Nasdaq (+0,5 %) y el DJIA (+0,35 %). Las acciones de bienes de consumo fueron las protagonistas de la jornada del lunes, ya que enfrentan menos riesgos geopolíticos y arancelarios que sus contrapartes tecnológicas o del sector salud. También se observó un repunte superior al promedio en el sector inmobiliario, tras los datos económicos más recientes, que reflejan un incremento inesperado en las ventas de viviendas existentes en mayo (+0,8 % mensual frente a -1,3 % previsto). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El optimismo también se ve respaldado por el mejor desempeño relativo de los PMI en comparación con Europa. Los datos mostraron un crecimiento sostenido en los sectores de servicios y manufactura en EE. UU., aunque con una moderación del impulso. Las exportaciones cayeron, afectando la producción, aunque esto fue parcialmente compensado por acumulación de inventarios ante preocupaciones arancelarias. Los aranceles también impulsaron fuertes aumentos de precios, especialmente en manufactura. La demanda interna se mantuvo sólida, favoreciendo la creación de empleo y la acumulación de pedidos. Volatilidad en los sectores del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP US100 (marco temporal H1) Tras un ataque directo de EE. UU. a Irán, los futuros del índice US100 abrieron tras el fin de semana con un fuerte hueco bajista de aproximadamente 200 puntos. Sin embargo, el Nasdaq se recuperó rápidamente, cerrando el hueco y superando el nivel de 21.845 puntos durante el inicio de la sesión europea. En la apertura de la Bolsa de Nueva York, el índice cayó 100 puntos, pero se recuperó con la misma rapidez. El índice rompió al alza la media móvil exponencial (EMA) de 25 periodos, lo que confirma su fortaleza a pesar de la turbulencia geopolítica. Fuente: xStation5 Noticias corporativas: Tesla Motors (Tesla) sube hoy alrededor de un 7 % , impulsada por el lanzamiento del robotaxi de Elon Musk en Austin, presentado discretamente y promocionado por influenciadores seleccionados, en lugar de un evento público amplio. Aunque el mercado reaccionó con optimismo, factores reales como zonas geográficas restringidas , clima adverso y una fuerte competencia indican que una autonomía escalable y rentable aún está lejos de lograrse.

Fiserv (FISV) sube un 3 % tras anunciar planes para lanzar una plataforma de stablecoins integrada con Solana , en asociación con Circle y Paxos . Aunque la iniciativa marca un avance hacia la tokenización de pagos y servicios 24/7, la empresa aún enfrenta el desafío de recuperarse de una caída del 20 % en lo que va del año, en medio de una fuerte competencia en el sector fintech.

Li Auto (LI) gana un 6,8 % luego de que el CEO Li Xiang anunciara planes para lanzar un nuevo SUV eléctrico, el i8 , este septiembre. Al apuntar al segmento de SUV premium en competencia con marcas como BMW y Audi, la noticia también impulsó las acciones H de Li Auto , que lideraron las subidas del Hang Seng Tech Index con un +5,5 % .

Northern Trust (NTRS) subió hasta un 9 %, tras informes de que Bank of New York Mellon se habría acercado a la firma para discutir una posible fusión. Los analistas ven beneficios estratégicos para ambas partes, aunque persisten preocupaciones sobre el precio del acuerdo y el proceso de aprobación.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "