Wall Street rebota, el VIX cae 5% ¿Qué nos está mostrando la temporada de resultados en EE.UU.?

El sentimiento durante la sesión del viernes es claramente más constructivo. El índice de volatilidad VIX ha corregido casi un 10% desde sus máximos locales y cae alrededor de 5% desde la medianoche. Los futuros del S&P 500 (US500) avanzan más de 0,7%, mientras que el Nasdaq 100 (US100) sube cerca de 1,3%.

Los mercados asiáticos recuperaron la estabilidad tras las caídas iniciales del viernes, aunque los inversores se mantuvieron notablemente cautelosos con respecto al sector tecnológico. Las acciones de Amazon cayeron inicialmente alrededor de un 11% en las operaciones posteriores al cierre de EE. UU., pero desde entonces la caída se ha reducido a aproximadamente un 7%. La compañía planea invertir 200.000 millones de dólares en inteligencia artificial este año y presentó unas perspectivas de ganancias e ingresos que los inversores consideraron decepcionantes.

La geopolítica también parece estar dando un respiro a los mercados. Estados Unidos continuó las negociaciones con Irán en Omán, y los inversores consideran el mero hecho de que las conversaciones continúen como una señal alentadora, reduciendo el posicionamiento agresivo ante el riesgo de una confrontación militar entre Estados Unidos y Teherán.

En el ámbito europeo, el Kremlin indicó que las recientes conversaciones con Ucrania y Rusia fueron significativas y constructivas. El presidente Zelenski afirmó que la próxima ronda de negociaciones podría tener lugar en Estados Unidos, lo que podría indicar que ambas partes se están acercando a un acuerdo, quizás al menos en un tema clave.

US500 y VIX (D1)

Los futuros del S&P 500 han retrocedido aproximadamente 100 puntos por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea naranja). La caída desde los máximos sigue siendo relativamente moderada, y el índice se mantiene unos 300 puntos por debajo de sus niveles récord.

Fuente: xStation5

Fuente: xStation5

Temporada de resultados de EE. UU. (datos de FactSet al 4 de febrero)

Pese al reciente retroceso del mercado, el S&P 500 sigue mostrando uno de los pilares clásicos de un mercado alcista: crecimiento de utilidades de doble dígito, encaminado a un quinto trimestre consecutivo. Solo en la última semana, el crecimiento combinado de BPA del Q4 saltó desde 8,2% a 11,9%. De confirmarse, sería la primera vez desde el período Q4 2017–Q4 2018 que el índice logra cinco trimestres seguidos con crecimiento interanual de dos dígitos.

Es importante destacar que esta mejora se ha estado gestando durante meses:

El 30 de septiembre , el crecimiento de las ganancias del cuarto trimestre se estimó en torno al 7,2% .

El 31 de diciembre , fue del 8,3%.

Hoy, la tasa combinada se sitúa en el 11,9%.

En otras palabras, la temporada ha elevado constantemente el listón del índice.

De dónde proviene el aumento de las ganancias

La aceleración del crecimiento de las ganancias se concentra en tres sectores de alto impacto: Tecnologías de la información, Industria y Servicios de comunicación, los principales impulsores de la mejora desde finales de año.

Industria: el mayor cambio de narrativa, pero con un componente puntual significativo. El crecimiento de las ganancias combinadas del sector ha oscilado entre el -0,3% y el +25,6% desde el 31 de diciembre, impulsado principalmente por dos sorpresas importantes: Boeing: $9.92 frente a los -$0.44 previstos. GE Vernova: $13.48 frente a los $2.93 esperados. Un matiz clave: ambos datos se vieron muy influenciados por partidas extraordinarias (una importante ganancia por la venta de activos para Boeing y un considerable beneficio fiscal para GE Vernova). Esto impulsa las estadísticas de la temporada, pero no se traduce plenamente en una sólida tasa de proyección subyacente.

el mayor cambio de narrativa, pero con un componente puntual significativo. El crecimiento de las ganancias combinadas del sector ha oscilado entre el desde el 31 de diciembre, impulsado principalmente por dos sorpresas importantes: Tecnologías de la información: un soporte de alta calidad para el índice.

El sector tecnológico ha impulsado el crecimiento de las ganancias combinadas del 25,8% al 29,8% interanual, con importantes contribuciones de: Apple: $2.84 frente a $2.67 Microsoft: $4.14 frente a $3.91

Servicios de comunicación: Meta vuelve a marcar la diferencia. La tasa de crecimiento del sector ha mejorado del 6,2% al 10,2% , liderada por: Meta Plataformas: $8.88 frente a $8.21



De cara al futuro

Los mercados aún prevén un crecimiento continuo de dos dígitos en las ganancias después del cuarto trimestre. Las proyecciones de consenso para los próximos cuatro trimestres siguen siendo ambiciosas, lo que refuerza la idea de que los fundamentos, al menos en las ganancias, siguen siendo los factores clave en las valoraciones. Hasta el momento, el cuarto trimestre está dando resultados.

T1 2026: 11.7%

T2 2026: 14.9%

T3 2026: 15.2%

T4 2026: 15.4%

Fuente: FactSet Research Systems