Wall Street recorta las caídas iniciales 💡

Los 铆ndices burs谩tiles registran ca铆das moderadas este lunes, tras el anuncio del presidente Donald Trump de que Estados Unidos impondr谩 aranceles del 30 % a productos procedentes de la Uni贸n Europea y M茅xico a partir del 1 de agosto. Al momento de redactar esta nota, el 铆ndice Nasdaq cae un 0,1 %, el S&P 500 retrocede un 0,15 % y el Russell 2000 sube cerca de un 0,20 %. Los inversores eval煤an constantemente la posibilidad de un acuerdo arancelario. Cabe se帽alar que, seg煤n Trump, esto no es m谩s que una estrategia de negociaci贸n. En una carta dirigida a la Uni贸n Europea, escribi贸: 鈥淪i desean abrir sus mercados previamente cerrados a EE. UU. y eliminar sus barreras arancelarias y no arancelarias, consideraremos ajustar nuestras tarifas.鈥 Adem谩s, conviene destacar que la administraci贸n Trump ha modificado repetidamente su postura: en mayo amenaz贸 con aranceles del 50 %, y en abril se hablaba de tarifas rec铆procas del 20 %. M谩s recientemente, se ha debatido la posibilidad de mantener una tasa general del 10 %. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Nasdaq 100 (intervalo diario) El 铆ndice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza cerca de un 0,1 % a la baja en comparaci贸n con el cierre del lunes. El 铆ndice mantiene una tendencia alcista din谩mica de forma constante, lo que se refleja en las medias m贸viles exponenciales de 60, 100 y 200 d铆as, respectivamente. Adem谩s, las bandas de Bollinger muestran que el US100 se mantiene actualmente dentro de la estructura de los rangos estad铆sticos de movimiento del instrumento durante las 煤ltimas 14 sesiones. Desde una perspectiva t茅cnica, la zona de los 22.600 puntos contin煤a siendo un soporte de precio relevante, mientras que la resistencia se sit煤a en el m谩ximo hist贸rico cercano a los 23.000 puntos. Fuente: xStation 5 Noticias empresariales: Las acciones de Boeing repuntaron un 1,1 % , luego de que la empresa anunciara que el reciente accidente del vuelo 171 de Air India , que involucr贸 un Boeing 787-8, se atribuy贸 a una falla en el cambio de combustible y no a defectos de dise帽o o fabricaci贸n. Los investigadores recomendaron no tomar medidas contra la compa帽铆a.

Las acciones de MicroStrategy registraron un alza del 3,1 % , prolongando su impulso tras reanudar compras significativas de bitc贸in , con m谩s de 4.200 unidades adquiridas durante la 煤ltima semana. La empresa ya posee m谩s de 800.000 bitcoines , valorados en m谩s de 73.000 millones de d贸lares , y sus acciones acumulan una subida del 68 % en 2025 , superando ampliamente al S&P 500 .

Las acciones de Rivian cayeron un 2,3 % después de que Guggenheim rebajara su calificación de "comprar" a "neutral", citando ventas de R1 por debajo de lo esperado y menores perspectivas para los modelos R2 y R3. La rebaja refleja preocupaciones sobre el potencial de crecimiento a largo plazo de Rivian frente al aumento de la competencia y la menor demanda de vehículos eléctricos. La empresa enfrenta presión para mejorar sus ventas y su capacidad operativa a fin de recuperar la confianza de los inversores.

