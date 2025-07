Wall Street sube con foco en resultados y sector salud en baja

Tendencia general: avances moderados con foco en resultados Wall Street abrió con tono ligeramente alcista este martes, sostenido por una nueva ronda de resultados corporativos mixtos. Si bien el impulso inicial se ha moderado, los principales índices mantienen terreno positivo: Nasdaq +0,25 %

Russell 2000 +0,25 %

S&P 500 +0,15 %

Russell 2000 +0,25 %

S&P 500 +0,15 %

Dow Jones -0,05 % El sector inmobiliario lidera las subidas, a pesar de una nueva caída en los precios de la vivienda durante mayo (-0,2 %). Por su parte, el sector salud enfrenta presión, arrastrado por reportes negativos de empresas como Novo Nordisk y UnitedHealth. Mercado laboral: JOLTS sin sorpresas, pero con señales sectoriales La última encuesta JOLTS mostró un mercado laboral estable, con renuncias planas en 3,1 millones, aunque hubo descensos en ofertas de empleo en sectores como alojamiento, salud y finanzas. Esta dinámica sugiere una transición sectorial más que una debilidad generalizada. Análisis técnico: S&P 500 busca sostener su momentum El S&P 500 mantiene su impulso, con un alza del 0,15 % desde el cierre anterior. El índice sigue probando máximos históricos, apoyándose en la EMA30 de 30 horas como soporte dinámico. El RSI se encuentra en zona neutral, lo que sugiere margen para continuar la tendencia alcista si no surgen sorpresas negativas en los próximos reportes de resultados. Fuente: xStation5. Empresas en foco: resultados que mueven el mercado Boeing sorprende con mejora operativa, pero la acción cae Boeing superó expectativas de ingresos en el segundo trimestre con $22,7 mil millones, un crecimiento interanual del 35 %. Aunque aún reportó pérdidas, estas fueron menores a las proyectadas: -1,24 USD por acción frente a los -1,40 esperados. La empresa logró reducir su quema de efectivo a $200 millones, desde los $2.300 millones del trimestre anterior, gracias a mejoras operativas y a entregas sostenidas del 737 Max. Sin embargo, la acción retrocedió un 0,7 %, posiblemente por toma de ganancias. P&G cumple y eleva retorno a accionistas Procter & Gamble publicó resultados sólidos, con un beneficio por acción de $1,48 y ventas por $20,89 mil millones, impulsadas por aumentos de precios. La compañía logró un crecimiento orgánico del 2 %, con buen desempeño en las divisiones de productos para bebés, higiene femenina y cuidado del hogar. La firma anunció un ambicioso plan de retorno de capital: $10 mil millones en dividendos y $5 mil millones en recompras. A pesar de ello, el papel retrocedió 0,7 %, en línea con el mercado. Spotify se desploma tras pérdidas inesperadas Las acciones de Spotify cayeron 8,8 % luego de reportar una pérdida neta de €0,42 por acción, frente a una ganancia esperada de €1,97. Los ingresos también decepcionaron, alcanzando los €4,19 mil millones, impactados por efectos cambiarios negativos y mayores costes. A pesar del traspié, la base de usuarios sigue creciendo: los usuarios activos mensuales aumentaron un 11 % hasta los 696 millones, con 276 millones de suscriptores premium. Merck cae por debilidad en vacunas y previsiones ajustadas Merck & Co. sufrió una caída del 7,6 % tras ampliar la suspensión de envíos de su vacuna Gardasil a China. Las ventas de vacunas cayeron un 55 % interanual, y aunque medicamentos como Keytruda y Lynparza superaron expectativas, la empresa ajustó a la baja su guía de ingresos para 2025. Anunció además un plan de reestructuración que apunta a $3.000 millones en ahorros anuales hacia 2027. PayPal recorta, pero ofrece perspectiva positiva a largo plazo PayPal vio caer sus acciones un 6,8 %, pese a elevar su previsión de beneficios para 2025. La compañía espera ganar entre $5,15 y $5,30 por acción, superando las estimaciones del mercado. El segundo trimestre mostró sólido crecimiento en Venmo (+20 %) y mejoras en rentabilidad operativa. No obstante, las previsiones del tercer trimestre fueron más conservadoras, lo que provocó cierta cautela entre inversores. UnitedHealth decepciona con guía modesta y sube la presión en salud UnitedHealth cayó un 5,5 % tras reafirmar una previsión de beneficio ajustado mínimo de $16 por acción para 2025, por debajo del consenso de $20,40. Aunque el crecimiento de ingresos (+13 %) estuvo en línea, la rentabilidad por segmentos fue mixta, y los costes asistenciales más altos generaron preocupación. Whirlpool se hunde tras recorte de beneficios y dividendo Whirlpool perdió un 10,2 % después de decepcionar con sus resultados trimestrales: $1,17 por acción, muy por debajo de los $1,58 esperados. Las ventas también estuvieron por debajo del consenso. Pero lo más llamativo fue el fuerte recorte en su guía anual de beneficios, que pasó de $10 a un rango de $6 a $8 por acción, junto con una reducción del dividendo a la mitad. La empresa culpó a las compras anticipadas por parte de competidores ante posibles aranceles. ________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "