Wall Street vuelve a estar bajo presión: Las acciones de TI caen, el sector del petróleo y el gas repunta

El sentimiento en Wall Street se mantiene frágil, con los inversionistas intentando valorar múltiples escenarios en torno al conflicto en Medio Oriente, en medio de señales diplomáticas mixtas desde Washington. Los futuros del S&P 500 caen 0,8%, tras oscilar previamente entre ganancias y pérdidas, reflejando la persistente incertidumbre. La falta de desescalada entre Estados Unidos, Israel e Irán eleva los riesgos de recesión, mientras que un acuerdo rápido podría detonar un rebote. En este contexto, las acciones tecnológicas muestran presión relevante, especialmente en el sector software, afectando el tono general del mercado.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense suben, con la tasa a 2 años en 3,88% (+3 pb), lo que sugiere una demanda limitada por activos refugio pese al contexto geopolítico. El petróleo vuelve a subir sobre los US$90 por barril, recuperando parte de las caídas previas ante el riesgo de interrupciones en la oferta. El dólar avanza 0,2%, mientras el oro se mantiene relativamente estable, reflejando una búsqueda selectiva de refugio.

El optimismo inicial por posibles negociaciones se disipó rápidamente después de que Irán negara avances sustanciales, pese a declaraciones previas de Donald Trump. El sentimiento se deterioró aún más ante reportes de posible involucramiento de aliados del Golfo Pérsico, aumentando el riesgo de una escalada regional más amplia. La amplitud de escenarios mantiene elevada la volatilidad global.

Europa, commodities y visión de mercado

Las bolsas europeas suben levemente (+0,1%), con Puig Brands destacando al alza (+17%) tras rumores de adquisición por Estée Lauder. El oro borró ganancias previas luego de que Turquía señalara que podría utilizar reservas para apoyar su moneda.

Desde UBS advierten que, incluso con una desescalada, la volatilidad seguirá elevada debido a:

Necesidad de reconstruir inventarios de petróleo

Disrupciones persistentes en cadenas de suministro

Efectos secundarios del shock energético

En este contexto, el banco mantiene una postura defensiva en Europa, reduciendo exposición a sectores cíclicos como la banca.

Escalada en Medio Oriente

El conflicto sigue intensificándose:

Irán lanzó ataques contra objetivos en Israel y bases estadounidenses

Arabia Saudita interceptó drones

Kuwait reportó daños en infraestructura energética

Bahréin activó alertas

QatarEnergy declaró fuerza mayor en envíos de gas natural licuado hacia Europa y Asia, aumentando la preocupación por el suministro energético global. También se reportaron ataques a infraestructura en Irán, incluyendo instalaciones en Isfahan.

Los mercados permanecen en estado de “alerta máxima”, a la espera de confirmación de negociaciones formales entre EE.UU. e Irán.

US500 (D1): elevada volatilidad con presión bajista dominante en las últimas sesiones.



Fuente: xStation

Panorama sectorial: el petróleo continúa su tendencia alcista, mientras que Microsoft y otras empresas de TI prolongan sus descensos.



Fuente: xStation

Noticias corporativas

Jefferies (JEF) sube 9,5% ante posible adquisición por Sumitomo Mitsui

sube 9,5% ante posible adquisición por Sumitomo Mitsui JFrog (FROG) avanza 2% tras mejora de recomendación de UBS

avanza 2% tras mejora de recomendación de UBS Ralph Lauren (RL) sube 1,7% tras upgrade de Citi

sube 1,7% tras upgrade de Citi Netgear (NTGR) se dispara 16% por restricciones a routers extranjeros en EE.UU.

En contraste, continúan las señales de tensión en crédito privado:

Apollo limita rescates en fondos

limita rescates en fondos Ares Strategic Income Fund enfrenta solicitudes de retiro por encima de su límite



Fuente xStation