Warsh ante el Senado: “No seré una herramienta del presidente” y señales de reforma en la Fed

La comparecencia de Kevin Warsh ante el Senado tuvo un peso claramente político, más allá del componente económico. El nominado a la presidencia de la Reserva Federal intentó, por un lado, presentarse como un defensor de una Fed fuerte, creíble e independiente, y por otro, como alguien que busca cambios profundos en su funcionamiento. Un eje central de su intervención fue la crítica al actual marco de comunicación y política del banco central, especialmente en lo relativo al forward guidance, el tamaño del balance y la interpretación de la inflación. Al mismo tiempo, el tema de la independencia política destacó con fuerza, ya que Warsh debió responder a preocupaciones sobre su cercanía con Donald Trump.

A continuación, las principales declaraciones de su testimonio, junto con su contexto:

“No seré una herramienta del presidente”

Warsh enfatizó con fuerza que no actuará como una “herramienta” de la administración presidencial. Esta fue una respuesta directa a las preocupaciones de algunos senadores sobre posibles presiones políticas en decisiones de tasas. En su narrativa, la independencia de la Fed es un principio central.

“No aceptaría tasas de interés predefinidas ni compromisos previos”

Señaló que nunca aceptaría decisiones predeterminadas sobre tasas. Esto refuerza su mensaje de que la política monetaria debe ser flexible y guiada por datos, no por expectativas políticas.

“La Fed debe mantenerse estrictamente independiente”

Warsh reiteró que la Reserva Federal debe permanecer completamente separada de la Casa Blanca. Aun así, intentó equilibrar este mensaje con propuestas de mayor coordinación en ciertas áreas.

“La Fed debería colaborar con el gobierno más allá de la política monetaria”

Sugiere una mayor coordinación institucional, aunque manteniendo una separación clara entre política fiscal y monetaria.

“No creo en el forward guidance”

Una de sus posturas más consistentes. Argumenta que anticipar públicamente el camino de tasas reduce la flexibilidad de la Fed y puede distorsionar las expectativas del mercado.

“Los datos actuales son imperfectos”

Critica la calidad de los datos macroeconómicos e inflacionarios, señalando que no reflejan completamente las presiones reales de precios.

“Necesitamos un nuevo marco de inflación”

Plantea rediseñar la forma en que se analiza la inflación, sugiriendo un enfoque más moderno y dinámico.

“La Fed se ha enfocado demasiado en shocks puntuales”

Considera que el banco central ha reaccionado en exceso a movimientos de corto plazo en lugar de centrarse en tendencias inflacionarias persistentes.

“Un balance más pequeño mejoraría la transmisión de la política monetaria”

Sostiene que el tamaño actual del balance distorsiona los mecanismos de transmisión y puede generar efectos no deseados.

“Los activos digitales son parte del sistema financiero”

Destaca que los activos digitales ya son estructurales y deben incorporarse al análisis macroeconómico.

“La economía está cambiando drásticamente por el lado de la oferta”

Subraya una transformación estructural impulsada por la tecnología y la inteligencia artificial, lo que dificulta la aplicación de modelos tradicionales.

En términos generales, Warsh intenta combinar dos narrativas que generan cierta tensión. Por un lado, defiende con claridad la independencia de la Fed y rechaza cualquier influencia política directa. Por otro, impulsa una agenda de reformas profundas, que incluye reducir el rol del forward guidance, aumentar la flexibilidad, replantear el marco inflacionario y disminuir la importancia del balance.

Su testimonio puede interpretarse como un intento de posicionarse más como un reformador institucional que como una continuidad del enfoque actual de la Fed. Sin embargo, la gran incógnita sigue siendo si su discurso de independencia será suficiente para convencer a los senadores que temen una posible politización del banco central en un contexto de presión por recortes de tasas.