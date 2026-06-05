Los mercados tecnológicos se han visto sacudidos por informaciones que apuntan a que funcionarios de la administración de Donald Trump han mantenido conversaciones preliminares con los principales desarrolladores de inteligencia artificial sobre la posibilidad de que el Gobierno tome participaciones accionariales en estas compañías.

Según los medios, las conversaciones están en una fase muy temprana y no implican adquisiciones forzosas, sino la posible transferencia voluntaria de una parte del capital al Estado. También se estudian mecanismos mediante los cuales los beneficios de estas inversiones podrían destinarse a fines públicos, incluyendo posibles dividendos para los hogares estadounidenses.

La IA como sector económico cada vez más estratégico

La aparición de estas ideas no es casual. La inteligencia artificial se está convirtiendo en uno de los principales campos de batalla económico‑tecnológicos entre Estados Unidos y China. En las últimas semanas, la administración Trump ha endurecido su supervisión del sector, incluyendo la exigencia de acceso previo a los modelos más avanzados antes de su despliegue público. Al mismo tiempo, el Congreso trabaja en un marco regulatorio más uniforme para la industria.

Las OPV de OpenAI y Anthropic podrían cambiar el equilibrio de poder

Estas conversaciones coinciden con los preparativos para lo que podrían ser los mayores debuts bursátiles de los últimos años. Tanto OpenAI como Anthropic se preparan para salir a bolsa, lo que podría traducirse en valoraciones multimillonarias para todo el sector.

Según los informes, la idea de una participación estatal fue mencionada por Sam Altman, CEO de OpenAI, quien desde hace tiempo defiende la necesidad de crear mecanismos que permitan compartir más ampliamente los beneficios derivados del desarrollo de la IA.

¿Qué hay detrás de la idea de un fondo público de riqueza basado en la IA?

Los defensores de este enfoque argumentan que, dado que el desarrollo de la IA se apoya en el conocimiento, los datos y los avances colectivos de la sociedad, una parte de los beneficios debería retornar a los ciudadanos.

En el debate público aparecen cada vez más conceptos de fondos soberanos financiados por el crecimiento de la IA, similares a los modelos utilizados en países con riqueza en materias primas. Propuestas similares provienen tanto de representantes del sector tecnológico como de algunos políticos, que subrayan la necesidad de preparar la economía para el impacto potencial de la automatización del mercado laboral.

El mercado teme una intervención estatal creciente

Aunque las conversaciones son informales, la noticia ha generado un intenso debate entre los inversores. Una parte del mercado teme que una mayor implicación del Estado pueda derivar en:

regulación más estricta,

menor libertad operativa para las empresas,

posible influencia política en decisiones corporativas.

Por otro lado, los partidarios sostienen que la IA podría convertirse en una infraestructura estratégica, comparable a la energía, las telecomunicaciones o la industria de defensa, lo que justificaría una mayor presencia estatal.

Más preguntas que respuestas, por ahora

Actualmente no existe ningún borrador legislativo ni un plan concreto para implementar esta idea. Lo único claro es que la administración está analizando distintos escenarios sobre el futuro del sector de la IA y sobre cómo distribuir los beneficios de su crecimiento.

El simple hecho de que estas conversaciones estén teniendo lugar demuestra que Washington está dejando de ver la inteligencia artificial únicamente como una tecnología innovadora y empieza a tratarla como un activo estratégico del Estado, potencialmente crucial para la posición económica futura de Estados Unidos.