Resumen Diario: La menor inflación debilita al dólar e impulsa las ganancias del oro y del S&P 500

- El IPC de Estados Unidos sorprendió a la baja, debilitando al dólar e impulsando al oro y a la renta variable.
- Wall Street inició la temporada de resultados con sólidos reportes de la banca, mientras IBM golpeó al sector tecnológico tras decepcionar al mercado.
- La tensión en Oriente Medio continúa respaldando los precios del petróleo, aunque la preocupación del mercado sigue siendo menor que la observada en marzo y abril.
- El IPC de Estados Unidos sorprendió a la baja, debilitando al dólar e impulsando al oro y a la renta variable.
- Wall Street inició la temporada de resultados con sólidos reportes de la banca, mientras IBM golpeó al sector tecnológico tras decepcionar al mercado.
- La tensión en Oriente Medio continúa respaldando los precios del petróleo, aunque la preocupación del mercado sigue siendo menor que la observada en marzo y abril.
Macroeconomía y Bancos Centrales
- La publicación clave del día fue el IPC de junio de Estados Unidos, que presentó una lectura significativamente inferior a las expectativas del mercado.
- La inflación cayó a 3,5% interanual desde el nivel previo de 4,2% interanual, mientras que las previsiones del mercado apuntaban a 3,8% interanual. En términos mensuales, los precios disminuyeron un 0,4% mensual, marcando la mayor caída mensual desde 2020. Al mismo tiempo, la inflación subyacente anual cayó a 2,6% interanual desde 2,9% interanual, ubicándose también por debajo de las expectativas del mercado.
- Durante una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, Kevin Warsh expuso su plan para introducir cambios en la comunicación de la Reserva Federal (Fed) e indicó que la principal tarea del banco central es devolver la inflación al objetivo después de más de 60 meses manteniéndose continuamente por encima del nivel del 2%.
- La ausencia de declaraciones concretas y de tono restrictivo que indiquen que las tasas de interés son actualmente demasiado bajas para devolver la inflación al objetivo hace que la postura actual de Warsh parezca algo más difusa que durante su primera comparecencia.
- Warsh enfatizó la necesidad de realizar cambios en la comunicación y en la forma en que se perciben la inflación, el mercado laboral y el crecimiento económico en general.
- También señaló que la misión de restaurar la estabilidad de precios aún no ha concluido, aunque admitió que la lectura del IPC de junio luce positiva por sí sola.
Divisas
- Como respuesta a la caída de la inflación, el par EURUSD avanzó aproximadamente 50 pips desde el nivel de 1,1400. Posteriormente, parte de ese movimiento alcista fue revertido durante la comparecencia de Kevin Warsh ante el Congreso de Estados Unidos.
Geopolítica
- Una nueva escalada de la situación en Oriente Medio mantiene vivos los temores de un resurgimiento de la inflación. Aunque los precios del petróleo subieron con fuerza al inicio de la sesión de hoy, prolongando las importantes ganancias registradas desde comienzos de la semana, el mercado aún está lejos del nivel de preocupación que predominaba en marzo y abril.
- Estados Unidos llevó a cabo su tercer ataque con misiles consecutivo, cuyo objetivo fue limitar la capacidad de Irán para atacar embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.
- Donald Trump declaró que el estrecho de Ormuz permanece abierto y que Estados Unidos será su garante de seguridad, pese a que Irán ya ha realizado ataques abiertos contra superpetroleros.
- Trump abandonó la idea de imponer una tarifa del 20% por las garantías de seguridad en el estrecho de Ormuz, anunciando al mismo tiempo que este asunto se resolverá mediante inversiones y nuevos acuerdos comerciales con los países del Golfo Pérsico.
Materias primas
- Los precios del petróleo retroceden desde los máximos alcanzados hoy, que en el caso del Brent llegaron a 87,5 dólares por barril, mientras que el WTI alcanzó 81,5 dólares por barril. Actualmente, los precios corrigen hacia los 85 y 79 dólares por barril, respectivamente.
- El precio del oro rebotó con fuerza cerca de 100 dólares por onza desde el nivel de 4.000 dólares, cotizando actualmente en torno a los 4.060 dólares por onza. Cabe destacar que el creciente desafío que representa para Estados Unidos su elevado déficit podría, a medida que disminuyen los temores inflacionarios, generar una demanda adicional por oro, un activo que ya está atrayendo un mayor interés por parte de los especuladores en el mercado de futuros.
- Los precios del cacao continúan avanzando durante la sesión de hoy, pese a la reciente corrección, y vuelven a acercarse a la barrera de los 6.000 dólares por tonelada. Los inversionistas en este mercado temen nuevos datos débiles sobre procesamiento, que serán publicados este jueves.
Mercado bursátil
- La caída de la inflación y la mejora del sentimiento del mercado impulsaron una clara recuperación en las bolsas durante la jornada. Los futuros del S&P 500 (US500) avanzan más de 0,4%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 (US100) suben hasta 1,3%. Vale la pena destacar que el índice US100 se encuentra a solo 3% de sus máximos históricos, mientras que el US500 está apenas 0,5% por debajo de su récord.
- Las bolsas europeas registraron ganancias moderadas durante la jornada, con avances de entre 0,3% y 0,6%. Entre los principales índices europeos destacó claramente el WIG20 de Polonia, que subió alrededor de 1%.
Empresas y resultados financieros
- La temporada de publicación de resultados financieros comenzó de manera no oficial en Wall Street, con las mayores instituciones financieras de Estados Unidos dando el puntapié inicial. Las acciones de Goldman Sachs suben cerca de 8% hoy después de que el banco superara en 45% las previsiones del mercado para el BPA y reportara ingresos netos superiores a 20.000 millones de dólares.
- JPMorgan, Bank of America y Wells Fargo también presentaron resultados mejores de lo esperado por el mercado, lo que los inversionistas interpretaron como una señal favorable sobre la salud de la economía y la demanda de crédito en Estados Unidos. La atención del mercado se centró principalmente en los resultados de las divisiones de trading y banca de inversión, así como en los comentarios sobre la calidad de la cartera de préstamos y las perspectivas para el segundo semestre del año. Cabe destacar que Bank of America reportó ingresos récord por operaciones de renta variable, mientras que JPMorgan decepcionó con unas previsiones que apuntan a mayores costos.
- El sentimiento en el sector tecnológico se vio afectado por los resultados financieros preliminares de IBM, lo que despertó preocupaciones sobre la salud de las empresas proveedoras de software. IBM reportó ingresos de 17.200 millones de dólares (frente a los 17.800 millones esperados) y un BPA de 2,93 dólares (frente a un consenso de 3 dólares). Tras las fuertes ganancias registradas en los últimos trimestres, las acciones de IBM se desplomaron 25% durante la jornada, registrando la mayor caída diaria de la compañía desde el estallido de la burbuja puntocom.
- La fuerte venta de acciones de IBM se trasladó a otros gigantes del sector, como Microsoft, cuyas acciones llegaron a caer hasta 3% durante la jornada, aunque finalmente redujeron esa pérdida a 1%.
- IBM señaló en un comunicado oficial que los clientes corporativos están reduciendo significativamente el gasto en software, lo que provocó ventas masivas en otras compañías del sector. Las caídas bursátiles de empresas como Accenture, Cognizant, ServiceNow, Salesforce, Workday y Adobe oscilaron entre 3% y 8% durante la jornada.
IBM sufre la mayor caída diaria de su historia: ¿qué esperar ahora?
Comparecencia de Kevin Warsh ante el Congreso: la estabilidad de la inflación es la prioridad
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