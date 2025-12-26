Zelenski se reunirá con Trump este domingo: ¿hay opción de avance?

Canales diplomáticos entre Estados Unidos y Ucrania El presidente Volodímir Zelenski tiene previsto reunirse con Donald Trump en Florida para discutir un marco estadounidense propuesto para un plan de paz “tangible”.

Se espera que las conversaciones se centren en acuerdos preliminares sobre garantías de seguridad para Ucrania, el marco futuro de un alto el fuego y una eventual reconstrucción .

No obstante, Zelenski ha subrayado que una firma formal sigue siendo incierta ; la reunión serviría principalmente para evaluar si la propuesta estadounidense cumple con los requisitos mínimos de Kiev .

Según los reportes, el encuentro podría celebrarse tan pronto como este domingo. Relaciones entre Estados Unidos y Rusia La reunión se produce tras la entrega por parte de Washington de propuestas escritas a Moscú , en las que se esboza un posible acuerdo para resolver el conflicto.

Por instrucciones de Vladimir Putin , el asesor del Kremlin Yuri Ushakov mantuvo conversaciones con funcionarios de la administración estadounidense; las partes solo acordaron que el diálogo continuará .

Moscú estaría reteniendo deliberadamente detalles específicos, una señal estratégica de que el Kremlin está evaluando el margen para concesiones sin comprometerse aún con una posición vinculante. Industria de defensa rusa y exportaciones de armamento Rusia ha declarado abiertamente que el suministro de municiones al frente tiene prioridad sobre los contratos de exportación, lo que obliga a retrasos en las entregas al exterior .

Esta priorización pone de relieve tanto la elevada tasa de desgaste del equipamiento en el conflicto en curso como las limitaciones financieras y productivas del sector de defensa ruso.

Para los compradores tradicionales de armamento ruso, estos retrasos implican un mayor riesgo soberano, lo que podría empujarlos hacia proveedores alternativos y erosionar la influencia y el poder blando de Rusia a largo plazo. Conclusiones estratégicas clave Estados Unidos está aprovechando su rol como principal respaldo de Kiev y como interlocutor central con el Kremlin para ejercer presión sobre ambas partes y establecer un corredor de negociación viable .

El margen de negociación de Ucrania se mantiene relativamente sólido mientras el apoyo occidental continúe, especialmente en un contexto en el que Rusia enfrenta cuellos de botella productivos y un deterioro de su reputación en el mercado global de armamento.

En contraste, Moscú parece apostar por una guerra de desgaste , con el objetivo de demostrar su capacidad de sostener el conflicto en el tiempo y así extraer condiciones políticas más favorables , como un alivio parcial de las sanciones .

Conclusión clave: si bien los diálogos entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia proporcionan un andamiaje político para un eventual proceso de paz, y los desafíos industriales de Rusia inclinan levemente la balanza a favor de la alianza ucraniano-occidental , estos factores aún no son suficientes para forzar una resolución inmediata.

El escenario más probable sigue siendo un proceso de negociación prolongado. Es probable que Rusia dilate las conversaciones durante semanas o incluso meses, intentando volver a sus exigencias iniciales de 2022, términos que ya fueron reiterados durante la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin a comienzos de este año. El aumento reciente en el flujo de noticias relacionadas con Ucrania podría generar una leve corrección de precios durante la sesión de hoy, aunque cualquier volatilidad debe interpretarse considerando los volúmenes excepcionalmente bajos propios del período festivo.

