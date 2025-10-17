Zions Bancorp se recupera tras fuerte venta en bancos regionales de EE. UU. 📈

- Los analistas de Baird mejoran la calificación de Zions Bancorp a Outperform
- Los bancos regionales de EE. UU. repuntan en el premarket tras la ola de ventas provocada por el aumento de préstamos en riesgo
- Los analistas de Baird mejoran la calificación de Zions Bancorp a Outperform
- Los bancos regionales de EE. UU. repuntan en el premarket tras la ola de ventas provocada por el aumento de préstamos en riesgo
Ayer, una pérdida crediticia de $50 millones provocó una caída del 13 % en las acciones de Zions Bancorp, arrastrando al conjunto del sector bancario regional estadounidense. El detonante fue el temor de que múltiples quiebras recientes en EE. UU., como Tricolor y First Brands, tensionen las condiciones financieras de bancos con exposición a este tipo de riesgo.
Sin embargo, los analistas de Baird afirmaron que la pérdida reportada por Zions no es de carácter sistémico, sino un evento puntual. En la misma línea, los analistas de Raymond James coincidieron en que el riesgo parece contenido, aunque advirtieron que el nivel de préstamos en riesgo continúa aumentando.
Zions presentará sus resultados del tercer trimestre el lunes. En la jornada de hoy, la acción sube casi un 5 % en premarket.
Baird reiteró su recomendación de “Outperform” y estableció un precio objetivo de $65, lo que representa un potencial de alza cercano al 40 % respecto al precio actual.
Fuente: xStation5
________
🚀 ¿Te interesa operar con acciones de bancos estadounidenses o anticiparte a movimientos clave como el de Zions? Abre tu cuenta real en XTB y accede a herramientas de análisis, precios en tiempo real y más de 5.500 instrumentos globales.
👉 Abre la tuya hoy
Waymo : ¿Un nuevo gigante en el sector del automóvil?
La nueva tecnología de Alibaba podría limitar las ventas de Nvidia
Interrupción global de los servicios de AWS. ¿Afectará al precio de las acciones de Amazon?
El Nasdaq 100 intenta recuperarse 🌿 La caída golpea a las acciones de uranio.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "