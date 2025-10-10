Leer más

Análisis de mercado

Tres mercados a vigilar la próxima semana (10.10.2025)

10 de octubre de 2025

La primera semana completa de octubre estuvo marcada por nuevos máximos históricos en Wall Street y picos sin precedentes en los metales preciosos, especialmente oro y plata. Lo interesante es que esto ocurre en medio de una fuerte incertidumbre política: el gobierno de EE. UU. continúa...

El gobierno de EE. UU. inicia despidos federales; se profundiza la caída en Wall Street 🔨

10 de octubre de 2025

Los principales índices bursátiles estadounidenses extendieron sus descensos luego de que se informara que la Casa Blanca ha comenzado despidos a gran escala de trabajadores federales ante la prolongación del cierre del gobierno. El director de Presupuesto, Russ Vought, confirmó...

NASDAQ 100 cae un 1,10 % ✂️

10 de octubre de 2025

Las acciones estadounidenses revirtieron las alzas iniciales de hoy después de que Donald Trump publicara en TruthSocial una advertencia sobre una posible escalada en las tensiones comerciales con China. El expresidente afirmó que Pekín había enviado cartas a varios países...

