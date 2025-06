Cuenta Demo de Trading ¿Cómo empezar?

Tiempo de lectura: 9 minute(s)

Gracias a la cuenta DEMO de inversión podrás aprender a operar en CFDs sobre Forex, índices, materias primas, criptomonedas y CFDs sobre Acciones y ETs

Las plataformas de negociación permiten operar desde cualquier lugar y ofrecen miles de instrumentos. Una cuenta demo gratuita, le permite probar la plataforma operando con dinero virtual en miles de instrumentos, CFDs sobre Forex, índices, materias primas, criptomonedas y CFDs sobre Acciones y ETFs. Esta es una oportunidad ideal para aprender a usarlo y familiarizarse con las características que ofrece. Recomendamos crear una cuenta DEMO a cualquier persona que esté considerando invertir. La cuenta DEMO de Forex CFD está dirigida a personas que quieren ver cómo funcionan los mercados financieros y las bolsas de valores sin arriesgar su propio dinero. Potencialmente, el acceso a una cuenta de prueba gratuita le permitirá evitar errores y probar estrategias comerciales sin correr riesgos. En el siguiente artículo, presentaremos qué es una cuenta DEMO de CFD de Forex, qué funcionalidades tiene y le diremos cómo puede ayudarlo con sus operaciones. ¿Qué es una cuenta Demo de Trading en CFDs sobre Forex? Una DEMO de CFDs sobre Forex y otros instrumentos, es una cuenta virtual que le permite comenzar a operar en una plataforma de inversión como xStation5 por dinero virtual. La cuenta se crea de tal manera que refleje mejor las capacidades de una cuenta de inversión real. Las cuentas de demostración tienen un carácter educativo y se pueden utilizar para: Comprobar de las capacidades de la interfaz y la plataforma

Probar estrategias de trading e inversión

Familiarizarse técnicamente con la apertura de posiciones y la ejecución de órdenes.

Aprender cómo funcionan los mercados financieros. Puede comenzar a operar con la DEMO de CFD de Forex desde la plataforma web xStation5, descargar la versión de escritorio, o incluso desde la aplicación móvil xStation. Aquí Puede leer más información sobre la plataforma xStation aquí Con una cuenta DEMO, puede familiarizarse con una oferta que incluye miles de instrumentos y comenzar a operar con ellos virtualmente. La oferta incluye: CFDs sobre índices, divisas, materias primas, metales preciosos, criptomonedas y CFDs sobre acciones y ETFs. La lista completa de instrumentos se puede encontrar aquí Puede leer más sobre la inversión en CFDs aquí Puede familiarizarse con todos los términos utilizando nuestra plataforma DEMO aquí ¿Por qué es necesario tener una cuenta DEMO? El mercado financiero es donde invierte su dinero, por lo que antes de comenzar a hacerlo, es bueno que adquiera algo de experiencia con la plataforma de negociación que utilizará. Esto le ayudará a aprender a usarlo. Aprender el aspecto técnico del trading siempre es muy importante, incluso si es un inversor a largo plazo. Nos hemos asegurado de que la plataforma xStation5 sea lo más intuitiva posible, al mismo tiempo que mantiene miles de funcionalidades, como indicadores y herramientas avanzadas de edición de gráficos. Puede leer más sobre la plataforma xStation5 aquí y visitar nuestra sección educativa aquí. Con la cuenta DEMO no te sorprenderá la interfaz de la plataforma y sabrás exactamente qué hacer. Además, te familiarizas con el funcionamiento de los mercados y aprenderás a operar sin arriesgar tu propio dinero. Cuenta DEMO xStation5 - Ventajas y Herramientas Crear una cuenta DEMO de Forex CFD es completamente gratis y la creará sin ninguna obligación adicional. A continuación te contamos qué supone abrir una cuenta y qué ventajas tiene. ¿Cómo abrir una cuenta DEMO? Para abrir una cuenta DEMO, sólo necesita ingresar su dirección de correo electrónico y configurar una contraseña para su cuenta. El formulario es bastante básico y no requiere ninguna documentación. Puede hacer todo esto desde aquí . Después de registrarse, podrá iniciar sesión en la plataforma xStation5 en la versión del navegador, yendo a la página www.xtb.com/lat -> Iniciar sesión -> plataforma xStation5 También puede descargar la plataforma xStation5 en su computadora y usarla en la versión de escritorio desde esta página https://www.xtb.com/lat/servicios-de-trading/plataformas-de-trading/xstation Con una cuenta DEMO abierta podrá familiarizarse con la plataforma, sus posibilidades, varios miles de instrumentos y comenzar a operar, entre otros, con los precios de activos populares como OIL, US500, GOLD o CFDs sobre acciones como Apple o Microsoft, todo esto con dinero virtual sin correr ningún riesgo. Características de la cuenta DEMO de inversión en XTB La cuenta DEMO tienen una validez de 30 días

Puede crear otra cuenta Demo con el mismo email

La validez de la cuenta se puede extender contactando al departamento de ventas o al gerente de cuenta asignado

Los fondos virtuales disponibles para operar en la cuenta Demo de CFD de Forex son 10 000 en la moneda de la cuenta

Es posible abrir una cuenta real de forma gratuita en cualquier momento

Con una cuenta real abierta, el Cliente puede cambiar el depósito de fondos virtuales en una cuenta DEMO desde la Oficina del Cliente

El cliente puede tener una cuenta DEMO válida por un período de tiempo ilimitado

La cuenta DEMO tiene acceso a funcionalidades de la cuenta real: indicadores, datos, gráficos

Al tener una cuenta DEMO en xStation5, también obtiene acceso a los análisis de mercado preparados por el equipo de analistas Ponemos a disposición la pestaña "Educación" en la plataforma, en cuyo nivel le mostraremos cómo usar la plataforma en la práctica, así como también presentaremos el funcionamiento de los mercados y los métodos analíticos. La plataforma DEMO, debido a las limitaciones tecnológicas y las particularidad de los mercados, difiere solo mínimamente del funcionamiento de la plataforma en entorno real: Los dividendos, derechos de suscripción y otros Actos Corporativos no se pagan en las cuentas DEMO

La negociación de acciones y ETF en la versión CFD se realiza con un retraso de 15 minutos

La ejecución de órdenes en la plataforma de prueba no tiene en cuenta la llamada profundidad de mercado, lo que significa que la ejecución siempre tiene lugar a los precios actuales en el modo 'Ejecución de mercado' y no se ve afectada por el tamaño de la transacción Ventajas Abrir una cuenta DEMO de inversión tiene muchas ventajas y trataremos de enumerarlas a continuación. Después de todo, no hay mejor entorno de formación que una plataforma que le permita operar sin correr el riesgo de perder sus fondos: Cuenta gratis sin obligaciones

Negociación sin riesgo

Miles de instrumentos disponibles

Prueba de funcionalidad de la plataforma comercial xStation5

Prueba práctica de oportunidades y riesgos derivados del uso del apalancamiento (CFDs)

Oportunidad de familiarizarse con la interfaz gráfica de la plataforma

La mejor oportunidad para probar estrategias de inversión y docenas de indicadores

Cientos de indicadores y herramientas de edición de gráficos e

Instrumentos para el análisis técnico y fundamental

Acceso a las secciones 'Noticias' y 'Educación' Todos los términos útiles para operar con y sin apalancamiento se pueden encontrar en este enlace: https://www.xtb.com/lat/servicios-de-trading/condiciones-de-trading/tipos-de-cuenta Las noticias publicadas por el Departamento de Investigación también se pueden encontrar en la página principal, aquí: https://www.xtb.com/lat/analisis-y-noticias/analisis-de-mercado ¿Qué instrumentos financieros están disponibles? La cuenta DEMO de inversión le permite operar en más de 2000 instrumentos disponibles para operar en la plataforma xStation5. A continuación, presentaremos brevemente algunos de los más importantes. La lista completa, incluidos todos, se puede encontrar en el enlace h y en la plataforma xStation5 en la ventana de búsqueda.

CFDs sobre Indices Los índices bursátiles reflejan la condición del mercado de valores en países o industrias particulares. Por ejemplo, el S&P500 consta de las 500 empresas más grandes de EE. UU. que cumplen con los estrictos requisitos de Standard & Poor's. El NASDAQ refleja valoraciones principalmente entre el sector tecnológico. El índice VIX se basa en la volatilidad del índice S&P 500 y es bien conocido como el índice del miedo. En la plataforma xStation5, permitimos hacer trading de futuros, contratos de CFD apalancados en todos los principales índices de EE. UU., Europa y China. Le recomendamos que se familiarice con los materiales educativos que describen los índices: https://www.xtb.com/lat/formacion/trading-en-vix https://www.xtb.com/lat/formacion/invertir-en-dow-jones-us30 https://www.xtb.com/lat/formacion/empezar-a-invertir-en-el-sp500 Materias Primas CFD Los CFD de materias primas disponibles en xStation5 se dividen en sectores como agricultura (p. ej., soja, café, azúcar, cacao, trigo), energía (p. ej., PETRÓLEO, GAS NATURAL, GASOLINA), metales industriales (p. ej., ZINC, ALUMINIO), metales preciosos (p. ej., ORO, PLATA) y muchos otros (p. ej., GANADO, TNOTE, EMISS) Forex CFD El mercado de cambio de divisas se llama Forex. Ofrecemos docenas de CFD sobre pares de divisas de los mercados principales (EURUSD, GBPUSD), menores (NZDCAD, CHFJPY) y emergentes (USDPLN, USDTRY). El mercado de divisas es conocido por el mayor apalancamiento disponible, lo que permite una alta volatilidad de la inversión incluso con movimientos de precios relativamente pequeños. CFDs sobre Criptomonedas Las criptomonedas son conocidas por su alta volatilidad y han atraído la atención de los inversores debido al interés institucional y la tecnología blockchain. Ofrecemos CFD sobre todas las criptomonedas más populares como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Polkadot o Chainlink y muchas más. CFDs sobre Acciones y ETFs Con los CFD de acciones y ETF, podrá tomar posiciones apalancadas y también podrá tomar posiciones cortas para beneficiarse de la caída de los precios. Puede encontrar un artículo completo sobre qué es la inversión con CFDs aquí https://www.xtb.com/lat/formacion/que-es-trading-con-cfds ¿Cómo abrir tu primera posición en una cuenta Demo de Forex CFD? <H2> Abrir una posición es lo mismo que invertir en un activo. Antes de invertir, puede establecer su propio horizonte temporal y el tamaño de la posición, y establecer las órdenes defensivas adecuadas que lo protegerán en caso de caídas dinámicas o le permitirán borrar las ganancias incluso si no está presente en la plataforma. Las razones por las que desea invertir pueden ser muchas y dependen totalmente de usted. Podría ser, por ejemplo, detectar una gran oportunidad en un sector en particular, el pronóstico de un informe financiero exitoso o el crecimiento de la industria en la que se encuentra la empresa. Estas razones pueden variar dependiendo de la clase de instrumentos en los que invierta. Diferentes razones para las predicciones de precios están detrás de Bitcoin, otras están detrás del petróleo y otras están detrás del precio de las acciones de Microsoft, pero todas tienen una cosa en común: una predicción en torno al aumento demanda. Vaya a www.xtb.com/lat y abra una cuenta DEMO gratuita en xStation5 para practicar

Elija el activo que desea comenzar a operar, p.e. PETRÓLEO

Búsquelo en el buscador de instrumentos xStation5

Ajuste el tamaño de la posición (volumen) y use la calculadora integrada en la plataforma

Elija la dirección de negociación (COMPRAR o VENDER)

La posición habrá sido ejecutada

Puede ajustar la posición con una orden defensiva como SL, TP o trailing stop

Puede cerrar sus posiciones en cualquier momento cuando el mercado está abierto y tomar ganancias o pérdidas

Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. Cualquier investigación ha sido preparada de acuerdo con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y se considera una comunicación de marketing. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona actuando sobre esta información lo hace por completo y bajo su propio riesgo. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. La negociación de productos apalancados puede comportar un alto nivel de riesgo. Las pérdidas pueden exceder sus depósitos y se le puede requerir hacer otros pagos. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los clientes, por favor, comprenda los riesgos y busque asesoramiento independiente. Cuando XTB proporciona análisis de comercio y / o investigación, el autor de este artículo puede tener interés en los instrumentos antes mencionados. XTB tiene políticas establecidas para identificar y manejar cualquier conflicto de interés que pueda surgir en la producción de investigación y la provisión de análisis de operaciones. XTB International Limited está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Belice con la licencia FSC 000302/316. Su oficina de registro es 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belice C.A. Para obtener más información, visite el sitio web www.xtb.com/lat

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados."