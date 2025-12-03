¿Qué son los fondos indexados y cómo invertir en ellos?

Tiempo de lectura: 11 minute(s)

Los fondos indexados son vehículos de inversión colectiva que replican el comportamiento de un índice bursátil, pero que, a diferencia de los fondos de gestión activa, no intentan superar el rendimiento del mercado. En este artículo, repasamos sus características y cómo invertir en ellos desde Latinoamérica, incluyendo ejemplos de ETFs representativos de distintos países de la región.

¿Qué son los fondos indexados?

Los fondos indexados, también conocidos como fondos índice, son vehículos de inversión colectiva que replican el comportamiento de un índice bursátil, como puede ser:

el Ibovespa en Brasil,

en Brasil, el S&P/BMV IPC en México,

en México, el MSCI COLCAP en Colombia,

en Colombia, el MERVAL en Argentina,

en Argentina, el S&P/CLX IPSA en Chile,

en Chile, o el S&P/BVL Perú General en Perú,

así como índices globales como el S&P 500 o el MSCI World, o selectivos de renta fija.

A diferencia de los fondos de gestión activa, que intentan superar al mercado mediante la selección de activos, estos instrumentos buscan igualar el rendimiento del índice que siguen, por lo que su rentabilidad dependerá del comportamiento que tenga el selectivo que replican. Además, al centrarse en igualar los resultados de un índice concreto, estos fondos tienen unos gastos y comisiones mucho más bajos que los tendrían los fondos tradicionales, que requieren de un mantenimiento activo por parte de los gestores que los administran.

Al invertir en un fondo indexado, los inversores, conocidos como partícipes, entregan su parte de capital a una sociedad gestora, que es la que se encarga de administrar y salvaguardar todas estas aportaciones con el propósito de replicar el índice al que siguen de la manera más exacta posible.

En Latinoamérica, estos vehículos suelen estructurarse a través de fondos mutuos, fondos de inversión o fondos de inversión colectiva, según la legislación de cada país, así como mediante ETFs (fondos cotizados en bolsa) que se negocian en las bolsas locales o en mercados internacionales. Estas entidades gestoras están supervisadas por los reguladores del mercado de valores de cada país, como la CNV en Argentina, la CVM en Brasil, la CMF en Chile, la CNBV en México, la SMV en Perú, entre otros organismos supervisores de la región.

Estas sociedades gestoras siguen un modelo de gestión pasiva, lo que implica que el papel de los gestores es más reducido, ya que no buscan estrategias u operaciones con las que batir a los activos de referencia.

Entre las principales características de los fondos indexados, encontramos:

Inversión pasiva. No exigen una gestión activa, lo que reduce los costes operativos.

No exigen una gestión activa, lo que reduce los costes operativos. Diversificación . Al replicar índices, ofrecen exposición a una amplia gama de activos.

. Al replicar índices, ofrecen exposición a una amplia gama de activos. Transparencia. Con ellos, los inversores saben exactamente en qué están invirtiendo, ya que el índice que siguen es público.

Con ellos, los inversores saben exactamente en qué están invirtiendo, ya que el índice que siguen es público. Bajos costes. Las comisiones suelen ser inferiores a las de los fondos de gestión activa.

La rentabilidad de los fondos indexados dependerá del rendimiento del índice que replican. Cuanto mejor sea el comportamiento del selectivo al que siguen, mayor será el beneficio que se podrá obtener al invertir en ellos, y viceversa. No obstante, a la hora de invertir en estos instrumentos, se deberá tener en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros, por lo que habrá que estudiar la situación del mercado y valorar los riesgos antes de decidirnos a aportar capital.

Tipos de fondos indexados

Los fondos indexados son, por naturaleza, instrumentos que replican el comportamiento de un índice. Sin embargo, en función de cómo sea esa réplica, pueden distinguirse varios tipos de fondos: los fondos de réplica física y los de réplica sintética.

Fondos indexados de réplica física: son aquellos que buscan replicar el comportamiento del índice de referencia mediante la adquisición de las acciones o bonos que lo componen (o una muestra representativa de ellos).

son aquellos que buscan replicar el comportamiento del índice de referencia mediante la adquisición de las acciones o bonos que lo componen (o una muestra representativa de ellos). Fondos indexados de réplica sintética: son aquellos que no adquieren necesariamente todos los activos que componen el índice, sino que emplean derivados financieros (como swaps) para tratar de replicar su comportamiento. Esto puede ser útil para índices más complejos o de mercados menos accesibles, pero añade riesgo de contraparte.

En los mercados de Latinoamérica se encuentran ambas aproximaciones, especialmente en el ámbito de los ETFs que replican índices locales (como los principales índices de Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina o Perú) e índices internacionales de renta variable y renta fija.

¿En qué se diferencian los fondos indexados de los fondos de gestión activa?

Los fondos indexados y los fondos de gestión activa comparten ciertas características, en el sentido en que ambos son instrumentos de inversión colectiva en el que un gestor administra el capital de los usuarios para obtener cierta rentabilidad, según el seguimiento que hagan de un índice concreto.

Sin embargo, entre ambos instrumentos existen varias diferencias que los hace únicos:

En los fondos de gestión activa , el equipo gestor selecciona activamente los activos buscando batir al mercado o a un índice de referencia (benchmark).

, el equipo gestor selecciona activamente los activos buscando batir al mercado o a un índice de referencia (benchmark). En los fondos indexados , el objetivo no es batir al índice, sino replicar su comportamiento de la forma más eficiente posible, minimizando costes y desviaciones.

, el objetivo no es batir al índice, sino replicar su comportamiento de la forma más eficiente posible, minimizando costes y desviaciones. Las comisiones de los fondos activos suelen ser más elevadas, dada la mayor intervención del gestor, mientras que los fondos indexados tienden a tener comisiones más bajas.

de los fondos activos suelen ser más elevadas, dada la mayor intervención del gestor, mientras que los fondos indexados tienden a tener comisiones más bajas. El riesgo de quedarse por debajo del índice suele ser mayor en la gestión activa, ya que la selección de activos puede acertar o equivocarse, mientras que un fondo indexado, en general, se moverá muy cerca de su índice menos costes.

¿Cómo invertir en fondos indexados?

Los fondos indexados han ganado popularidad en los últimos años por sus bajos costes y su accesibilidad, que permite que tanto los usuarios más experimentados como los más principiantes puedan invertir en ellos sin aportar grandes sumas de capital.

Estos fondos ofrecen una amplia exposición al mercado, ya que permiten invertir en multitud de empresas o bonos destinando capital a un único instrumento. En Latinoamérica, es posible acceder a la gestión indexada a través de:

Fondos mutuos , fondos de inversión o fondos de inversión colectiva de gestión pasiva ofrecidos por entidades locales según el marco legal de cada país.

, fondos de inversión o fondos de inversión colectiva de gestión pasiva ofrecidos por entidades locales según el marco legal de cada país. ETFs listados en las bolsas de valores locales, que replican índices domésticos y globales.

en las bolsas de valores locales, que replican índices domésticos y globales. ETFs internacionales accesibles mediante intermediarios (corredores de bolsa, agentes de valores o brókers en línea) que dan acceso a bolsas extranjeras.

Para invertir en ellos, basta con seguir los siguientes pasos:

Definir los objetivos . Fija unas metas claras y un horizonte temporal para tu inversión (por ejemplo, ahorro para la jubilación, objetivos de largo plazo, etc.).

. Fija unas metas claras y un horizonte temporal para tu inversión (por ejemplo, ahorro para la jubilación, objetivos de largo plazo, etc.). Evaluar el perfil de riesgo. Determina tu tolerancia al riesgo (conservador, moderado, agresivo) para seleccionar los fondos adecuados.

Determina tu tolerancia al riesgo (conservador, moderado, agresivo) para seleccionar los fondos adecuados. Escoger el índice a replicar. Elige un índice que se alinee con tus objetivos. Por ejemplo, un índice local de renta variable si quieres exposición al mercado de tu país, el S&P 500 para grandes empresas estadounidenses o el MSCI World para una diversificación global.

Elige un índice que se alinee con tus objetivos. Por ejemplo, un índice local de renta variable si quieres exposición al mercado de tu país, el S&P 500 para grandes empresas estadounidenses o el MSCI World para una diversificación global. Elegir un fondo indexado. Investiga fondos y ETFs que sigan el índice que has escogido, teniendo en cuenta factores como las comisiones y la rentabilidad histórica.

Investiga fondos y ETFs que sigan el índice que has escogido, teniendo en cuenta factores como las comisiones y la rentabilidad histórica. Seleccionar una plataforma de inversión. Utiliza plataformas fiables para realizar tus operaciones: bancos, sociedades comisionistas, casas de bolsa, agentes de valores regulados o brókers internacionales que cuenten con las autorizaciones pertinentes.

Utiliza plataformas fiables para realizar tus operaciones: bancos, sociedades comisionistas, casas de bolsa, agentes de valores regulados o brókers internacionales que cuenten con las autorizaciones pertinentes. Monitorear y ajustar. Revisa periódicamente tu inversión y haz ajustes si es necesario, por ejemplo, rebalanceando entre renta variable y renta fija según cambien tus objetivos o tu situación personal.

Ejemplos de ETFs representativos por país en Latinoamérica

Además de los fondos mutuos o fondos de inversión locales, muchos inversores latinoamericanos utilizan ETFs listados en el exterior que replican índices de cada país o de toda la región. A modo ilustrativo (no constituye recomendación de inversión), algunos ejemplos son:

Brasil – iShares MSCI Brazil ETF

ETF que busca replicar los resultados de un índice compuesto por acciones brasileñas de gran y mediana capitalización.

México – iShares MSCI Mexico ETF e iShares NAFTRAC

El iShares MSCI Mexico ETF replica un índice amplio de acciones mexicanas y cotiza en el mercado estadounidense.

El iShares NAFTRAC es un ETF listado en México que busca resultados de inversión que correspondan al índice S&P/BMV IPC, principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores.

Chile – iShares MSCI Chile ETF

ETF que sigue un índice compuesto por acciones chilenas y cotiza en el mercado estadounidense, ofreciendo una vía sencilla para obtener exposición a la renta variable chilena.

Colombia – Global X MSCI Colombia ETF

La familia Global X ofrece ETFs que replican índices de acciones colombianas, como el Global X MSCI Colombia ETF, que invierte en una cesta de los valores colombianos más grandes y líquidos.

Perú – iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF

ETF que busca seguir un índice de renta variable con exposición a empresas peruanas, cotizado en Estados Unidos.

Argentina – Global X MSCI Argentina ETF

ETF que ofrece exposición a una cesta de acciones con negocio en Argentina, replicando un índice MSCI específico sobre este país.

Región Latinoamérica – iShares Latin America 40 ETF

ETF que replica el índice S&P Latin America 40, compuesto por alrededor de 40 de las mayores empresas de Brasil, México, Chile, Colombia y Perú, funcionando como un vehículo regional diversificado.

Estos ETFs pueden comprarse a través de plataformas internacionales que permitan operar en bolsas como la NYSE o la NYSE Arca, siempre sujeto a la regulación de cada país y a las condiciones específicas de cada bróker. Su inclusión aquí es meramente informativa y no implica recomendación ni valoración sobre su idoneidad para un inversor concreto.

Cómo elegir los fondos indexados más rentables

Cada fondo indexado cuenta con unas características únicas que lo pueden hacer más o menos apropiado según el perfil del inversor y sus objetivos financieros. Por ello, antes de invertir en ellos es recomendable analizar los siguientes aspectos:

Índice replicado. Asegúrate de que el índice se ajuste a tus objetivos. Por ejemplo, el MSCI World para una diversificación global, el S&P 500 para una exposición a grandes empresas estadounidenses, o el índice accionario principal de tu país si buscas centrarte en tu mercado local.

Asegúrate de que el índice se ajuste a tus objetivos. Por ejemplo, el MSCI World para una diversificación global, el S&P 500 para una exposición a grandes empresas estadounidenses, o el índice accionario principal de tu país si buscas centrarte en tu mercado local. Comisión de gestión (TER). Cuanto menor sea, mayor será la rentabilidad neta para el inversor a largo plazo.

Cuanto menor sea, mayor será la rentabilidad neta para el inversor a largo plazo. Rendimiento histórico. Aunque no garantiza rendimientos futuros, ayuda a valorar la consistencia del fondo en relación con su índice de referencia.

Aunque no garantiza rendimientos futuros, ayuda a valorar la consistencia del fondo en relación con su índice de referencia. Tamaño del fondo y gestora. Las gestoras consolidadas como Vanguard, Amundi o iShares ofrecen, en general, más estabilidad y liquidez en los mercados donde operan.

Las gestoras consolidadas como Vanguard, Amundi o iShares ofrecen, en general, más estabilidad y liquidez en los mercados donde operan. Política de dividendos. Algunos fondos reinvierten los dividendos (acumulativos) y otros los reparten (distributivos), lo cual puede afectar tanto a tu flujo de caja como a la fiscalidad de tus inversiones según la normativa vigente en tu país.

En este sentido, dentro del mercado encontramos fondos indexados de gran popularidad, como el Vanguard Global Stock Index Fund, que replica el MSCI World, el Amundi Index MSCI World, que también sigue el MSCI World, el Vanguard US 500 Stock Index Fund, que replica al S&P 500, o el MyInvestor S&P500 Equiponderado F, que también sigue el comportamiento del S&P 500. Estos productos son ejemplos internacionales que muchos inversores utilizan como referencia para entender cómo funcionan los fondos indexados globales, aunque el acceso concreto a cada fondo dependerá de la plataforma y de la regulación aplicable para inversores latinoamericanos.

Ventajas y riesgos de los fondos indexados

Al igual que ocurre con cualquier otro instrumento financiero, los fondos indexados ofrecen múltiples beneficios, pero también presentan ciertos riesgos que conviene conocer antes de decidirse a invertir en ellos.

Ventajas

Desde un punto de vista positivo, los principales beneficios que ofrecen estos instrumentos pueden resumirse en:

Costes reducidos. Las comisiones de gestión son generalmente más bajas que en los fondos activos.

Las comisiones de gestión son generalmente más bajas que en los fondos activos. Diversificación inmediata. Al replicar un índice, se invierte en una gran variedad de activos de forma automática.

Al replicar un índice, se invierte en una gran variedad de activos de forma automática. Transparencia. Los inversores saben exactamente en qué están invirtiendo, ya que el índice es público y su composición es conocida.

Los inversores saben exactamente en qué están invirtiendo, ya que el índice es público y su composición es conocida. Facilidad de seguimiento. Al seguir un índice, es fácil monitorear el rendimiento comparándolo con dicho indicador.

Riesgos

Por el contrario, entre las desventajas de los fondos indexados, destacan:

Rendimiento limitado al índice . No se puede superar al mercado. Tan solo igualar su rendimiento (descontando comisiones e impuestos).

. No se puede superar al mercado. Tan solo igualar su rendimiento (descontando comisiones e impuestos). Exposición a todo el mercado. Incluye tanto activos de alto rendimiento como de bajo rendimiento, ya que el fondo no discrimina valores dentro del índice.

Incluye tanto activos de alto rendimiento como de bajo rendimiento, ya que el fondo no discrimina valores dentro del índice. Falta de flexibilidad. No se pueden ajustar las inversiones en respuesta a los cambios del mercado de forma discrecional, más allá de lo que marquen la metodología y los rebalanceos del índice.

No se pueden ajustar las inversiones en respuesta a los cambios del mercado de forma discrecional, más allá de lo que marquen la metodología y los rebalanceos del índice. Riesgo de tipo de cambio (en fondos o ETFs internacionales). Para un inversor latinoamericano, invertir en instrumentos denominados en dólares, euros u otras monedas añade el riesgo asociado a la variación del tipo de cambio frente a la moneda local.

¿Son los fondos indexados adecuados para todo tipo de inversores?

Aunque los fondos indexados ofrecen ventajas claras, no son la mejor opción para todos los perfiles. En concreto, estos instrumentos resultan especialmente adecuados para:

Invierte SIN COMISIONES en Acciones y ETFs

A partir de 100.000 € al mes, comisión del 0,2% (mín. 10 €). Puede aplicarse un 0,5% de tarifa de cambio de divisa. Invertir implica riesgos.

Inversores a largo plazo que buscan crecimiento sostenido durante años y no necesitan liquidez inmediata.

que buscan crecimiento sostenido durante años y no necesitan liquidez inmediata. Inversores que desean simplicidad con estrategias automatizadas y menos activas, basadas en la diversificación global y el seguimiento de índices.

con estrategias automatizadas y menos activas, basadas en la diversificación global y el seguimiento de índices. Inversores con perfil moderado o conservador, gracias a su diversificación y bajo coste, siempre entendiendo que siguen expuestos al riesgo de mercado.

gracias a su diversificación y bajo coste, siempre entendiendo que siguen expuestos al riesgo de mercado. Principiantes, ya que, al ser fáciles de entender y operar, permiten entrar al mundo de la inversión con una menor barrera de entrada y con productos ampliamente utilizados a nivel internacional.

Por el contrario, los inversores más avanzados o con un perfil de riesgo elevado podrían preferir estrategias activas en algunos casos para intentar obtener mayores rentabilidades, aunque esto conlleve un mayor riesgo y, habitualmente, comisiones más altas.

Invertir con XTB

XTB es un bróker global que ofrece acceso a una amplia gama de instrumentos financieros, incluidos ETFs internacionales que replican índices de países latinoamericanos y de todo el mundo. A través de una única plataforma, un inversor de la región puede, por ejemplo, combinar:

ETFs que siguen índices de países latinoamericanos,

con ETFs globales como los que replican el S&P 500, el MSCI World o el S&P Latin America 40 (ILF),

y construir así carteras diversificadas que integren exposición local y global, siempre sujeto a la oferta disponible en cada jurisdicción y a la normativa aplicable.