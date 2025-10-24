Calendar economic: Raportul CPI din SUA, amânat, va fi publicat astăzi 📌

Atenția se va concentra în principal asupra raportului CPI din SUA pentru luna septembrie, care a fost amânat

Aspecte esențiale Atenția se va concentra în principal asupra raportului CPI din SUA pentru luna septembrie, care a fost amânat

Calendarul macroeconomic de astăzi este neobișnuit de important pentru o zi de vineri. Atenția se va concentra în principal asupra raportului CPI din SUA pentru luna septembrie, care a fost amânat. În plus, vor fi publicate și rapoartele preliminare PMI pentru țările europene și SUA. Guvernul SUA este închis de patru săptămâni, lăsând majoritatea agențiilor federale în mod temporar de suspendare, inclusiv Biroul de Statistică a Muncii (BLS) — responsabil cu publicarea datelor macroeconomice cheie, cum ar fi cifrele privind piața muncii și inflația. Cu toate acestea, datorită importanței ridicate a raportului CPI, BLS a anunțat anterior că datele vor fi publicate cu întârziere. Raportul CPI va fi crucial pentru Rezerva Federală, care urmează să ia decizia privind rata dobânzii săptămâna viitoare. Calendarul detaliat al zilei: 10:15 ora României - Franța - Date PMI pentru octombrie: HCOB France Services PMI: prognoză 48,7; anterior 48,5;

HCOB France Manufacturing PMI: prognoză 48,2; anterior 48,2;

HCOB Franța PMI compozit: anterior 48,1; 10:30 ora României - Germania - Date PMI pentru octombrie: HCOB Germania PMI servicii: prognoză 51,1; anterior 51,5;

HCOB Germania PMI producție: prognoză 49,5; anterior 49,5;

HCOB Germania PMI compozit: prognoză 51,6; anterior 52,0; 11:00 ora României - Zona Euro - Date PMI pentru octombrie: HCOB Eurozone Services PMI: prognoză 51,2; anterior 51,3;

HCOB Eurozone Manufacturing PMI: prognoză 49,8; anterior 49,8;

HCOB Eurozone Composite PMI: prognoză 51,0; anterior 51,2; 11:30 ora României - Regatul Unit - Date PMI pentru octombrie: PMI S&P Global pentru servicii: prognoză 51,0; anterior 50,8;

PMI S&P Global pentru producție: prognoză 46,6; anterior 46,2;

PMI compozit S&P Global: prognoză 50,6; anterior 50,1; 12:15 ora României - Regatul Unit - Discursul viceguvernatorului BoE, Woods 15:30 ora României - Statele Unite - Date privind inflația pentru septembrie: CPI: previziune 3,1% YoY; anterior 2,9% YoY;

CPI: prognoză 0,4% MoM; anterior 0,4% MoM;

CPI de bază: prognoză 3,1% YoY; anterior 3,1% YoY;

CPI de bază: prognoză 0,3% MoM; anterior 0,3% MoM; 15:45 ora României - Germania - Discursul președintelui Buba, Nagel 16:45 ora României - Statele Unite - Date PMI pentru octombrie: PMI S&P Global Services: prognoză 53,5; anterior 54,2;

PMI S&P Global Manufacturing: prognoză 51,9; anterior 52,0;

PMI S&P Global Composite: anterior 53,9; 17:00 ora României - Statele Unite - Raportul privind inflația al Universității din Michigan pentru luna octombrie: Așteptările consumatorilor din Michigan: prognoză 51,2; anterior 51,7;

Încrederea consumatorilor din Michigan: prognoză 55,0; anterior 55,1;

Condițiile actuale din Michigan: prognoză 61,0; anterior 60,4;

Așteptările privind inflația pe 1 an în Michigan: prognoză 4,6%; anterior 4,7%;

Așteptările privind inflația pe 5 ani în Michigan: prognoză 3,7%; anterior 3,7%;

