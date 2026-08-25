Calendarul economic: Date cheie din Germania și piața imobiliară din SUA

Starea de spirit a pieței în această dimineață este influențată de îngrijorările reînnoite cu privire la ritmul creșterii economice în Zona Euro și la persistența inflației. Investitorii analizează datele PMI mixte de ieri, în căutarea unor indicii suplimentare privind următoarele măsuri pe care le vor lua băncile centrale. Ședința de astăzi va aduce mai multe publicări importante din economiile europene, inclusiv datele finale privind PIB-ul Germaniei și Indicele Ifo al climatului de afaceri. Mai târziu în cursul zilei, atenția se va îndrepta către SUA, unde datele privind piața imobiliară și indicele privind încrederea consumatorilor al Conference Board vor fi în centrul atenției și ar putea declanșa o volatilitate crescută a perechii EUR/USD și a indicilor de pe Wall Street. Publicări cheie din sesiunea asiatică Banca Centrală a Australiei (RBA) a publicat procesul-verbal al ședinței sale din august, indicând menținerea unei atitudini prudente pe fondul presiunilor inflaționiste persistente, în special pe piața muncii. Calendar macroeconomic (ora României) 09:00 Germania – PIB final trimestrial: Actual: 0,3%. Consens: 0,2%. Anterior: 0,4%.

09:00 Germania – PIB final anual (n.s.a): Actual: 1,0%. Consens: 0,9%. Anterior: 0,8%.

09:45 Franța – Indicele privind încrederea consumatorilor. Consens: 87. Valoare anterioară: 86.

10:30 Suedia – Procesul-verbal al ședinței Riksbank.

10:30 Polonia – Rata șomajului. Consens: 5,9%. Valoare anterioară: 5,8%.

11:00 Germania – Indicele climatului de afaceri Ifo. Consens: 87,1. Valoare anterioară: 86,6.

15:00 Ungaria – Decizie privind rata dobânzii. Consens: 5,50%. Valoare anterioară: 5,75%.

15:00 SUA – Declarația președintelui Fed Richmond, Tom Barkin.

17:00 SUA – Vânzări de locuințe noi. Consens: 620.000. Valoare anterioară: 628.000.

17:00 SUA – Indicele privind încrederea consumatorilor al Conference Board. Consens: 90,2. Valoare anterioară: 90,8.

17:00 SUA – Indicele privind activitatea din sectorul manufacturier al Fed Richmond. Consens: 7. Valoare anterioară: 5.

23:00 SUA – Discursul președintelui Fed Richmond, Tom Barkin.

23:40 SUA – Stocurile săptămânale de țiței conform API. Consens: +0,5 milioane de barili. Valoare anterioară: -0,33 milioane de barili. 3 piețe de urmărit EUR/USD – în centrul atenției datorită datelor germane din dimineața aceasta, inclusiv PIB și Indicele Ifo privind climatul de afaceri, urmate de datele privind piața imobiliară și încrederea consumatorilor din SUA, în cursul după-amiezii.

DAX (DE40) – sensibil la Indicele Ifo al climatului de afaceri și la valoarea finală a PIB-ului Germaniei, care vor oferi informații suplimentare despre starea economiei și perspectivele celei mai mari economii din Europa.

Petrolul brut (WTI/Brent) – piața va fi influențată de raportul API privind stocurile din această seară, precum și de sentimentul general privind cererea din cele mai mari economii ale lumii.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."