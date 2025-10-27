Calendarul economic: Decizia Fed privind rata dobânzii va fi anunțată miercuri 📄

Aspecte esențiale Decizia Fed privind rata dobânzii va fi anunțată miercuri

Vor fi anunțate, de asemenea, deciziile BCE, BOJ și BOC

Începem o nouă săptămână interesantă pe piețele financiare. Deși calendarul de astăzi este excepțional de gol, evenimente economice importante ne așteaptă pe parcursul acestei săptămâni. Cel mai important anunț este cel de miercuri privind rata dobânzii Fed. După datele privind inflația de vineri, piața preconizează două reduceri la următoarele două reuniuni. Cu toate acestea, mai importantă va fi comunicarea Fed și un posibil anunț privind sfârșitul reducerii bilanțului (QT). În această săptămână vom primi și deciziile BCE, BOJ și BOC. Joi, Trump se va întâlni cu președintele Chinei, Xi. Piața se așteaptă la un acord comercial între cele două țări. Calendar detaliat al săptămânii Luni, 27 octombrie Trump se întâlnește cu prim-ministrul japonez Sanae Takaichi

10:15 ora României - Australia, discursul doamnei Michele Bullock, RBA

11:00 ora României - Germania, datele IFO pentru lunaoctombrie

16:30 ora României - SUA, datele Dallas Fed privind producția industrială pentru luna octombrie Marți, 28 octombrie 16:00 ora României - SUA, date indicatorul CB pentru luna octombrie

16:00 ora României - SUA, datele Fed Richmond privind industria pentru luna octombrie

22:40 ora României - SUA, date API privind stocurile de petrol Miercuri, 29 octombrie 02:30 ora României - Australia, inflația CPI pentru trimestrul III

15:45 ora României - Canada, decizia BoC

16:30 ora României - Canada, conferință de presă după decizia BoC

17:30 ora României - SUA, datele EIA privind stocurile de petrol

20:00 ora României - SUA, decizia FED

20:30 ora României - SUA, conferință de presă Powell

După închiderea sesiunii pe Wall Street - rapoartele Meta, Alphabet, Microsoft Joi, 30 octombrie Întâlnirea lui Trump cu președintele Xi

01:00 ora României - Japonia, decizia BoJ

12:00 ora României - Zona Euro, raportul PIB pentru trimestrul III

14:00 ora României - Germania, raportul CPI pentru luna octombrie

15:15 ora României - Zona Euro, decizia BCE

16:30 ora României - SUA, datele EIA privind stocurile de gaze naturale

După închiderea sesiunii pe Wall Street - rapoartele Apple, Amazon Vineri, 31 octombrie 01:30 ora României - Japonia, inflația în zona Tokyo

01:50 ora României - Japonia, vânzări cu amănuntul în luna septembrie

03:30 ora României - China, date PMI pentru luna octombrie

09:00 ora României - Germania, vânzări cu amănuntul în luna septembrie

11:00 ora României - Polonia, datele CPI pentru luna octombrie

12:00 ora României - Zona Euro, inflație în luna octombrie

