Calendarul economic: Decizia FOMC în centrul atenției

Ședința de tranzacționare de astăzi va fi dominată în mare măsură de decizia Rezervei Federale privind ratele dobânzilor, care este, fără îndoială, cel mai important eveniment al zilei. În Europa, investitorii vor monitoriza îndeaproape datele privind inflația din Norvegia și Republica Cehă, precum și cifrele privind producția industrială din Suedia, Slovacia și Italia, care pot oferi informații despre starea economiei la sfârșitul anului. După-amiaza, atenția se va concentra pe discursurile președintei BCE, Christine Lagarde, și ale guvernatorului BoE, Andrew Bailey, deoarece comentariile lor pot oferi indicii despre direcția politicii monetare în 2026. Punctul culminant al zilei rămâne ședința FOMC privind ratele dobânzilor și publicarea proiecțiilor macroeconomice. În timp ce piața se așteaptă ca ratele să rămână în intervalul 3,50-3,75%, investitorii se vor concentra pe tonul declarației și pe orice indicații din partea lui Jerome Powell în cadrul conferinței de presă. În plus, decizia Băncii Canadei privind rata dobânzii va adăuga un alt punct focal sesiunii nord-americane, crescând potențial volatilitatea piețelor financiare. China 03:30 ora României – CPI (YoY) – noiembrie: actual 0,7%; prognoză 0,7%; anterior 0,2%

03:30 ora României – PPI (YoY) – noiembrie: actual -2,2%; prognoză -2,2%;, anterior -2,1% Norvegia 09:00 ora României – CPI(YoY) – noiembrie: actual 3%; prognoză 3%; anterior 3,1%

09:00 ora României – Core CPI (YoY) – noiembrie: actual 3%; prognoză 3%; anterior 3,4% Suedia 09:00 ora României – Producția industrială s.a. (YoY) – octombrie: actual 5,9%; anterior 14,6% Turcia 09:00 ora României – Producția industrială (YoY) – octombrie: actual 2,2%; anterior 2,9% România 09:00 ora României – Balanța comercială externă (EUR) – octombrie: actual -3 miliarde; anterior -2,48 miliarde Republica Cehă 10:00 ora României – CPI financiar (MoM) – noiembrie: anterior 0,5%; prognoză -0,3%

10:00 ora României – CPI financiar (YoY) – noiembrie: anterior 2,5%; prognoză 2,1% Slovacia 10:00 ora României – Producția industrială (YoY) – octombrie: anterior 0,7%, prognoză -2% Italia 11:00 ora României – Producția industrială (MoM) – octombrie: anterior 2,8%, prognoză -0,4% Marea Britanie 11:45 ora României – Discursul guvernatorului BoE, Andrew Bailey Zona Euro 12:55 ora României – Discursul președintelui BCE, Christine Lagarde SUA 14:00 ora României – Cereri de credite ipotecare (WoW): anterior -1,4%

15:30 ora României – Indicele costurilor forței de muncă (QoQ) – Q3: prognoză 0,9%, anterior 0,9% Canada 16:45 ora României – Decizia BoC privind rata dobânzii – decembrie: prognoză 2,25%, anterior 2,25%

17:30 ora României – Conferință de presă a Băncii Canadei SUA 17:30 ora României – Variația săptămânală a stocurilor de petrol și distilate: Stocurile de țiței: prognoză -1,7 milioane barili, anterior 0,57 milioane barili Stocurile de benzină: prognoză 2,3 milioane barili, anterior 4,52 milioane barili Stocurile de distilați: prognoză 1,5 milioane barili, anterior 2,06 milioane barili

21:00 ora României – Decizia FOMC privind rata dobânzii – decembrie: prognoză 3,50–3,75%, anterior 3,75–4,00%

21:00 ora României – Proiecții macroeconomice FOMC

21:30 ora României – Conferință de presă FOMC

