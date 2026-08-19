Calendarul economic: Toate privirile sunt îndreptate spre procesul-verbal al ultimei ședințe FED📖

Ce influențează piața astăzi? Geopolitica și tarifele: Tensiunile comerciale s-au atenuat ușor după ce președintele SUA, Donald Trump, a suspendat pentru trei zile introducerea unor tarife de 50% asupra mărfurilor provenite din Canada, anunțând că s-a ajuns la un „acord”. Între timp, prețurile petrolului continuă să crească pe fondul tensiunilor și incertitudinii legate de libera trecere a petrolierelor prin Strâmtoarea Hormuz.

În așteptarea publicării minutelor Fed: După trei sesiuni consecutive de scăderi ale indicelui S&P 500, declanșate de o vânzare masivă a obligațiunilor la nivel global, atenția investitorilor se îndreaptă acum către publicarea de astăzi a procesului-verbal al ședinței FOMC din iulie.

Datele privind inflația din Marea Britanie: La ora 09:00, a fost publicată rata inflației CPI din Marea Britanie pentru luna iulie, care s-a situat la 2,9% anual, în conformitate cu previziunile consensuale. Inflația de bază, între timp, s-a situat la 2,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, ușor peste așteptările de 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Situația piețelor în această dimineață (la ora 09:00): Indici bursieri: Tranzacționarea pe piețele europene și americane din această dimineață este caracterizată de prudență și volatilitate redusă. Indicele german DE40 a înregistrat o creștere simbolică de 0,08%, indicele britanic UK100 a crescut cu 0,05%, în timp ce indicele polonez W20 a scăzut cu 0,23%. În SUA, contractele futures pe US500 și US100 înregistrează o ușoară scădere, de 0,02% și, respectiv, 0,09%. În Asia, scăderile au fost generalizate, indicele japonez JP225 pierzând 0,57% pe fondul presiunilor globale asupra sectorului tehnologic.

Mărfuri și valute: Aurul ( GOLD ) a înregistrat o creștere de 0,30% în această dimineață, beneficiind de o ușoară scădere a randamentelor obligațiunilor americane. Prețurile petrolului sunt, de asemenea, în creștere – contractul OIL.WTI a înregistrat o creștere de 0,30%. Dolarul american rămâne slab față de principalele perechi valutare; cursul de schimb EURUSD a crescut cu 0,22%, iar cel al GBPUSD a crescut cu 0,16%. Evenimente importante din calendarul de astăzi (ora României): 12:00 – Zona Euro, Indicele armonizat al prețurilor de consum (HICP) anualizat pentru luna iulie

Target: Înainte de deschiderea sesiunii din SUA, atenția se va concentra asupra rezultatelor financiare ale companiei Target, ale cărei acțiuni au crescut cu peste 55% de la începutul anului.

17:30 – SUA, Variația stocurilor de țiței și benzină

21:00 – SUA, Procesul-verbal al ultimei ședințeiFOMC

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