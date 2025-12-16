DE40: Acțiunile europene sunt în scădere, în timp ce piețele așteaptă datele din SUA

La începutul săptămânii, piețele au multe motive să rămână prudente. Ne așteaptă publicarea unor date economice importante din Statele Unite, reuniuni ale marilor bănci centrale din Zona Euro, Marea Britanie și Japonia, precum și evenimente tehnice pe piețele financiare legate de expirarea contractelor. Drept urmare, majoritatea indicilor europeni pierd din valoare. La ora 11:25, indicele german DAX a scăzut cu aproximativ 0,4%, indicele britanic FTSE a scăzut cu 0,3%, iar indicele spaniol IBEX 35 a scăzut cu 0,2%. În acest moment, indicele francez CAC40 este ușor în creștere. Astăzi, atenția este atrasă și de datele din Germania. Indicele ZEW pentru decembrie a înregistrat o valoare de 45,8, semnificativ peste prognoza de 38,5 și valoarea anterioară din noiembrie. Acest lucru indică faptul că investitorii sunt mult mai optimiști cu privire la viitorul economiei germane. Indicele ZEW este important deoarece reflectă sentimentul investitorilor instituționali și poate semnala direcția probabilă a pieței bursiere și a euro. În ciuda valorilor pozitive din Germania, principalul factor al scăderilor de astăzi îl reprezintă factorii globali. Investitorii așteaptă în primul rând datele din SUA privind inflația și piața muncii, care ar putea influența așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor în 2026. O piață a muncii puternică în SUA ar putea determina creșterea randamentelor obligațiunilor și ar putea exercita presiune asupra evaluărilor bursiere, inclusiv asupra companiilor germane din DAX. Un alt subiect important îl reprezintă negocierile de pace privind Ucraina. Potrivit lui Donald Trump, un acord este mai aproape ca niciodată, iar Statele Unite ar putea oferi Ucrainei garanții de securitate similare celor oferite de NATO. Această știre a declanșat marcarea de profituri în sectorul european al apărării. Volatilitate observată în prezent pe piața europeană în ansamblu. Sursa: xStation5 Astăzi, contractele futures pe indicele DE40 se află sub o presiune clară de vânzare. Corecția este influențată, printre altele, de zvonurile privind o posibilă încetare a ostilităților în Ucraina, ceea ce determină prudența investitorilor. În plus, piața așteaptă date macroeconomice cheie din Statele Unite și deciziile băncii centrale, ceea ce creează incertitudine și limitează mișcările mai mari ale prețurilor. În ciuda presiunii pe termen scurt, în linii mari, indicele rămâne într-o fază de consolidare, oscilând în jurul mediilor mobile de 50, 100 și 200 de zile, indicând un echilibru relativ între cerere și ofertă. În sesiunile următoare, investitorii vor monitoriza îndeaproape semnalele macroeconomice care ar putea determina direcția următoarelor mișcări de preț. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Acțiunile companiilor europene din domeniul apărării se află astăzi sub o presiune semnificativă de scădere. Cele mai mari pierderi sunt înregistrate de Rheinmetall (RHM.DE), RENK (R3NK.DE) și Hensoldt (HAG.DE), iar scăderile afectează și companii precum Dassault Aviation (AM.FR), Thales (HO.FR), Kongsberg (KOA.NO), Leonardo (LDO.IT) și Saab (SAABB.SE). Slăbiciunea sectorului este rezultatul rapoartelor privind progresul negocierilor de pace referitoare la conflictul din Ucraina. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că un acord este mai aproape ca niciodată, iar Washingtonul ia în considerare acordarea Ucrainei garanții substanțiale de securitate, similare mecanismelor NATO. Pentru piețe, aceste semnale sugerează posibilitatea unei reduceri a cererii de echipamente militare în Europa, care a crescut în ultimii ani din cauza războiului în curs. Acțiunile BASF (BAS.DE) sunt în creștere astăzi, în urma veștilor pozitive privind sediul său principal din Ludwigshafen și strategia de dezvoltare a companiei. BASF a semnat un nou acord de muncă care garantează că nu vor exista concedieri forțate până la sfârșitul anului 2028, cu condiția îndeplinirii obiectivelor de rentabilitate. În același timp, compania intenționează să investească anual între 1,5 și 2 miliarde de euro în modernizarea infrastructurii, extinderea capacității și transformarea către o chimie mai durabilă. În plus, BASF a încheiat un acord de distribuție cu OQEMA, care, începând din ianuarie 2026, va fi responsabilă de vânzarea produselor companiei în Europa Centrală și de Est.

