DE40: Deutsche Bank depășește maximele din 2015 💡

Ședința de joi de pe piețele europene aduce sentimente mixte investitorilor. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat planuri de introducere a unor tarife directe pentru anumite țări, cuprinse între 15% și 50%, subliniind totodată că SUA se află în negocieri serioase cu UE și ar putea oferi tarife mai mici dacă UE se deschide companiilor americane. Primele comentarii ale oficialilor UE sugerează că un acord între cele două părți este iminent. Între timp, contractele futures din SUA sunt în scădere. Printre mișcările notabile dinaintea deschiderii piețelor se numără o creștere de 3% a GOOGL și o scădere de 6% a TSLA. În Europa, atenția investitorilor se îndreaptă către Deutsche Bank, Nestle, Total Energies și BASF.

Sursa: xStation5

Volatilitatea observată în prezent pe piața europeană în ansamblu. Sursa: xStation5

Indicele german DE40 a scăzut astăzi cu 0,23%, deși rămâne peste zonele de suport definite de media mobilă exponențială pe 50 de zile (linia albastră din grafic) și media definită de benzile Bollinger pe o perioadă de 12 zile, cu două deviații standard ca linii de suport inferioare și superioare. Atâta timp cât DE40 rămâne peste aceste zone, tendința generală de creștere rămâne stabilă. Sursa: xStation5

Știri despre companii

Morgan Stanley a ridicat ratingul BASF (BAS.DE) la „supraponderare”, invocând o serie de factori viitori, printre care vânzarea potențială a diviziei Coatings, care ar putea contribui la reducerea datoriilor și la stabilizarea situației financiare a companiei. Se preconizează că fluxul de numerar disponibil va crește datorită scăderii cheltuielilor de capital, atenuând îngrijorările legate de dividende. Alți factori ar putea include stimulentele economice din Germania și reducerea presiunii din China. Prețul țintă a fost ridicat la 54 EUR, reflectând o creștere de 20%, pe fondul optimismului crescând al pieței în urma unei actualizări recente a previziunilor, pe care analiștii au considerat-o realistă. Acțiunile companiei au crescut astăzi cu peste 2%.

Acțiunile Deutsche Bank (DBK.DE) au crescut cu 5% după ce banca a raportat rezultate financiare foarte bune pentru al doilea trimestru, profitul net crescând la 1,49 miliarde de euro, de la o pierdere de 143 de milioane de euro în anul precedent, depășind cu mult așteptările analiștilor, datorită rezultatelor operaționale solide, disciplinei în materie de costuri și absenței unei rezerve importante pentru litigii în anul precedent. Banca a dat asigurări că viitoarele modificări ale reglementărilor nu vor afecta capacitatea sa de a restitui capitalul excedentar acționarilor, sporind optimismul investitorilor după ce acțiunile au înregistrat deja o creștere de 65% în 2025. Analiștii au salutat în general rezultatele, considerându-le un pas înainte în direcția atingerii obiectivelor Deutsche Bank pentru 2025, deși unii au remarcat o calitate mixtă a rezultatelor financiare și au semnalat doar îmbunătățiri minore ale ratingului pentru unitățile de afaceri cheie. Un raport CET1 ridicat susține potențiale răscumpărări de acțiuni în a doua jumătate a anului.

Acțiunile companiei se tranzacționează în prezent la cele mai ridicate niveluri din 2015. Sursa: xStation

Nestlé (NESN.CH) a raportat volume de vânzări mai slabe decât se aștepta în al doilea trimestru al anului 2025, în special în China și în segmentul Health Science, ceea ce a determinat scăderea acțiunilor cu până la 5,1%. În ciuda creșterii organice a veniturilor cu 2,9% în prima jumătate a anului 2025, în conformitate cu estimările, prețurile au contribuit la compensarea provocărilor legate de volum, vânzările totale scăzând cu 1,8% până la 44,23 miliarde CHF, iar profitul net scăzând cu 10,3% până la 5,1 miliarde CHF, din cauza presiunilor asupra costurilor și a fluctuațiilor valutare. Conducerea se așteaptă la marje mai mici în a doua jumătate a anului, invocând dificultățile continue legate de tarife și cursul de schimb, dar rămâne pe calea îndeplinirii obiectivelor de reducere a costurilor și a revizuirii strategice a mărcilor cu performanțe slabe, urmărind îmbunătățirea creșterii pe termen lung.

Acțiunile TotalEnergies (TTE.US) au scăzut cu 2,5% după o creștere semnificativă a datoriei nete și a nivelului datoriei în al doilea trimestru al anului 2025, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la sustenabilitatea programului trimestrial de răscumpărare a acțiunilor în valoare de 2 miliarde de dolari al companiei, în ciuda rezultatelor care au îndeplinit așteptările. Datoria netă a crescut cu 29% față de trimestrul anterior, până la 25,9 miliarde de dolari, iar datoria a crescut la 17,9%, determinată de creșterea cheltuielilor pentru achiziții și capital circulant. Cu toate acestea, compania se așteaptă ca datoria netă să scadă până la sfârșitul anului, susținută de fluxul de numerar puternic generat în a doua jumătate a anului. Compania a raportat un venit net ajustat de 3,6 miliarde de dolari pentru trimestru, o scădere de 23% față de anul precedent, din cauza prețurilor mai mici la petrol și gaze, dar producția a crescut cu peste 3% față de anul precedent. TotalEnergies a confirmat o creștere a dividendelor de 7,6% pentru perioada respectivă, până la 0,85 euro pe acțiune, continuând în același timp strategia sa echilibrată multi-energetică, caracterizată de o creștere puternică în segmentele hidrocarburilor și energiei electrice.

Alte știri de la companii individuale incluse în indicele DAX. Sursa: Bloomberg Financial Lp