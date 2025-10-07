DE40: Piața europeană încă sub presiunea industriei slabe și a turbulențelor politice

LVMH înregistrează o creștere de 2,6% datorită sentimentului pozitiv transmis de Morgan Stanley

Sectoarele industrial și al sănătății trag în jos piața europeană, în timp ce tehnologia și brandurile de lux oferă un sprijin limitat, insuficient pentru a ridica indicii principali în teritoriu pozitiv.

Investitorii așteaptă cu nerăbdare declarațiile membrilor băncilor centrale europene și americane pentru a obține îndrumări cu privire la politica monetară viitoare, în urma semnalelor mixte transmise de Fed.

Sesiunea europeană se deschide cu un sentiment negativ, influențată de incertitudinea politică din Franța și de datele macroeconomice dezamăgitoare din Germania, ceea ce duce la o perspectivă prudentă a investitorilor.

Aspecte esențiale Sesiunea europeană se deschide cu un sentiment negativ, influențată de incertitudinea politică din Franța și de datele macroeconomice dezamăgitoare din Germania, ceea ce duce la o perspectivă prudentă a investitorilor.

Investitorii așteaptă cu nerăbdare declarațiile membrilor băncilor centrale europene și americane pentru a obține îndrumări cu privire la politica monetară viitoare, în urma semnalelor mixte transmise de Fed.

Comenzile industriale din Germania sub așteptări

Sectoarele industrial și al sănătății trag în jos piața europeană, în timp ce tehnologia și brandurile de lux oferă un sprijin limitat, insuficient pentru a ridica indicii principali în teritoriu pozitiv.

LVMH înregistrează o creștere de 2,6% datorită sentimentului pozitiv transmis de Morgan Stanley

Sesiunea europeană nu începe prea optimist. Indicii principali europeni deschid în teritoriu negativ, iar sentimentul investitorilor rămâne clar prudent. Aceștia sunt încă afectați de incertitudinea politică din Franța, unde tensiunile prelungite în jurul situației guvernului și reformelor fiscale slăbesc apetitul pentru risc. În plus, noile date macroeconomice din Germania nu inspiră optimism. Contractele DE40 și FRA40 sunt în scădere cu 0,4%. Ședința de astăzi va fi marcată de declarațiile bancherilor centrali din Europa și Statele Unite. Investitorii speră să primească indicații cu privire la direcția politicii monetare în lunile următoare, mai ales după semnalele mixte transmise recent de Fed. Sursa: Bloomberg Finance Lp Piața europeană în ansamblu este sub presiune astăzi, în principal din cauza companiilor industriale și de cele din sectorul sănătății. Există un ușor sprijin din partea companiilor de tehnologie și a mărcilor de lux, dar în acest moment nu este suficient pentru a duce indicii principali în teritoriu pozitiv. Date macroeconomice: Cele mai importante date de pe Vechiul Continent de astăzi se referă la comenzile industriale din Germania pentru luna august. Rezultatul s-a dovedit a fi o dezamăgire clară. Comenzi industriale (MoM): actual -0,8% (previziune 1,1%, anterior -2,9%)

Comenzi industriale (YoY): actual 1,5% (anterior -3,5%) Aceste date confirmă faptul că sectorul industrial nu și-a recăpătat încă ritmul după încetinirea de anul trecut. Scăderea comenzilor noi sugerează o activitate limitată atât pe piața internă, cât și în ceea ce privește exporturile. Cu toate acestea, un semnal pozitiv este faptul că rezultatul a fost semnificativ mai bun decât cel din luna trecută. DE40 (interval zilnic) Sursa: xStation 5 Din punct de vedere tehnic, graficul confirmă deteriorarea condițiilor pieței. Indicele a făcut o altă încercare nereușită de a depăși zona de rezistență, apoi a scăzut din nou, marcând astăzi a treia zi consecutivă de scăderi. Slăbiciunea cotațiilor este evidentă, iar lipsa cererii în zona maximelor recente sugerează că cumpărătorii pierd din avânt. Scenariul de bază este o scădere până la aproximativ 24.100 de puncte, unde se află cel mai apropiat suport tehnic. Menținerea acestui nivel ar putea duce la trecerea într-o fază de consolidare. O depășire rapidă a zonei de rezistență ar putea însă anula tendința descendentă actuală, ceea ce pare puțin probabil în acest moment. Știri despre companii: LVMH (MC.FR) - Morgan Stanley a subliniat puterea companiilor de lux în cadrul conferinței sale. Valoarea companiei a crescut cu 2,6%.

Novo Nordisk (NOVOB.DK) - Gigantul farmaceutic danez pierde astăzi 1,7% pe fondul unui sentiment negativ generalizat față de companiile medicale.

RedCare Pharmacy (RDC.DE) - În urma rezultatelor recente, compania a primit o recomandare pozitivă de la o bancă de investiții, ceea ce a dus la o creștere de 1,5% a prețului astăzi.

B&M (BME.UK) - Retailerul britanic avertizează asupra unei scăderi a vânzărilor din cauza condițiilor slabe de consum. Compania a deschis în scădere cu 20%, dar a redus pierderile la 8% în timpul sesiunii. Aceasta este încă o companie britanică importantă care și-a exprimat îngrijorări similare în ultimele luni.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."