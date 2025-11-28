Deschiderea sesiunii din SUA: După o zi liberă, Wall Street deschide sesiunea în teritoriul pozitiv

Wall Street arată astăzi un optimism clar, indicii majori fiind în creștere în timpul sesiunii. S&P 500 a crescut cu 0,2%, în timp ce Nasdaq a câștigat 0,3%. Dow Jones menține o tendință pozitivă, susținut în principal de sectoarele tehnologic și industrial. Creșterile de astăzi sunt determinate în mare parte de așteptările privind posibile reduceri ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală (Fed) în decembrie. Piețele estimează în prezent o probabilitate de peste 80% ca ședința din decembrie să ducă la o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază, susținând în continuare sentimentul optimist și menținând creșterile pieței bursiere. Dinamica pozitivă este alimentată și de speculațiile privind un succesor al președintelui Fed cu o poziție mai “dovish”, a cărui politică ar favoriza menținerea unei orientări monetare acomodative, ceea ce ar implica costuri de finanțare mai mici și sprijin continuu pentru economie și piețele de capital. Sectorul tehnologic rămâne principalul beneficiar al optimismului pieței de astăzi, alimentat de probabilitatea ridicată a unei reduceri a ratei dobânzii în decembrie. O politică monetară mai acomodativă încurajează o apetență mai mare pentru risc, stimulând în mod natural cererea pentru acțiunile din sectorul tehnologic. Un element de incertitudine rămâne în fundal: datele economice cheie, inclusiv indicele prețurilor PCE preferat de Fed, nu vor fi publicate până săptămâna viitoare. Întârzierile cauzate de recentul blocaj al guvernului SUA înseamnă că Fed va avea informații limitate pentru ședința din decembrie. Cu toate acestea, sesiunea de astăzi arată că piața folosește lichiditatea redusă din perioada sărbătorilor pentru a încheia luna într-o notă pozitivă. Contractul futures pe indicele S&P 500 (interval H1) Contractele futures S&P 500 sunt în creștere astăzi, cumpărătorii recâștigând în mod clar controlul după recentul recul, ceea ce indică o revenire a optimismului pe piață. Veștile pozitive privind o potențială reducere a ratei dobânzii în decembrie susțin și mai mult cererea, încurajând creșterea activității. Creșterile sunt alimentate și de așteptările că ratele mai mici vor susține redresarea economică și câștigurile corporative, oferind perspective pentru continuarea tendinței ascendente în sesiunile următoare. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Alphabet (GOOGL.US) și-a retras plângerea antitrust în UE împotriva practicilor Microsoft (MSFT.US) în domeniul cloud, la o săptămână după ce autoritățile de reglementare au lansat propria anchetă. Google acuzase anterior Microsoft de comportament anticoncurențial, restricționând clienții pe platforma Azure. Retragerea vine după ce Comisia Europeană a inițiat o revizuire independentă a practicilor în domeniul cloud. În ciuda acestui fapt, ancheta UE continuă, menținând Microsoft sub supravegherea autorităților de reglementare, în timp ce Google se poate concentra pe dezvoltarea propriilor servicii cloud.

Nvidia (NVDA.US) înregistrează o scădere a acțiunilor în urma rapoartelor conform cărora firmele chineze de tehnologie, inclusiv Alibaba și ByteDance, își antrenează modelele de AI în centre de date din străinătate pentru a ocoli restricțiile de export ale SUA asupra cipurilor. Aceste companii se bazează pe centre de date deținute de entități non-chineze, ceea ce le permite accesul neîngrădit la cipuri Nvidia avansate, în ciuda restricțiilor. Situația evidențiază tensiunile geopolitice din sectorul semiconductorilor și adaugă o incertitudine temporară la evaluarea acțiunilor Nvidia, chiar dacă cererea pe termen lung pentru cipuri AI rămâne puternică.

Intel (INTC.US) acțiunile au crescut cu 4% în timpul sesiunii, în ciuda unui raid la domiciliul inginerului Wei-Jen Lo din Taiwan, din cauza îngrijorării că acesta ar fi transferat tehnologie legată de securitatea națională de la fostul său angajator. Lo a lucrat anterior la Taiwan Semiconductor și a fost adus la Intel, care a lansat propria anchetă privind posibila deturnare de secrete comerciale.

Acțiunile Oracle (ORCL.US) au scăzut cu aproape 2% în sesiunea de astăzi. Piața rămâne sceptică cu privire la previziunile companiei privind veniturile masive și își exprimă îngrijorarea cu privire la amploarea datoriei sale.

