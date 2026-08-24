Deschiderea sesiunii din SUA: Escaladarea conflictului comercial dintre SUA și Canada

Piața bursieră americană începe săptămâna cu o scădere moderată. Piața ia în calcul semnalele venite de pe piețele obligațiunilor și materiilor prime, însă raportul financiar cheie al companiei Nvidia va fi publicat abia miercuri. Majoritatea indicilor de pe Wall Street înregistrează scăderi cuprinse între 0,3 și 0,5%. Scăderile sunt în prezent cele mai pronunțate în cadrul indicelui US100, unde pierderile ating 1%. Mișcarea mai amplă a indicelui tehnologic este o consecință a scăderilor înregistrate de companiile din sectorul semiconductorilor și al memoriilor, care au înregistrat scăderi de aproximativ 3-5% la începutul sesiunii. Mulți investitori sunt încă concentrați asupra intervenției secretarului Trezoreriei pe piața obligațiunilor. Implicațiile exacte sunt încă greu de evaluat, dar una dintre cele mai importante întrebări este dacă această intervenție reprezintă o acțiune punctuală sau începutul unei noi politici de orientare a randamentelor obligațiunilor. Pentru investitorii din SUA și Canada, eșecul total al negocierilor comerciale are, de asemenea, importanță. Problema pentru întreprinderile locale ar putea fi nu doar introducerea unor restricții comerciale suplimentare, ci și natura negocierilor, care au din ce în ce mai puțin în comun cu comunicarea diplomatică dintre statele dezvoltate. Aceasta include, printre altele, cereri din partea SUA, precum renunțarea efectivă la suveranitatea economică și eliminarea limbii franceze ca limbă oficială. Rezultatul negocierilor dintre SUA și Canada a fost, până în prezent, impunerea de către Canada a unor sancțiuni de retorsiune de 20% asupra, printre altele, a produselor din oțel și a lemnului. Un semnal moderat pozitiv vine din Golful Persic, în ciuda lipsei de succes a negocierilor dintre Iran și SUA. Potrivit secretarului pentru energie, volumul exporturilor de petrol prin strâmtoare ar putea fi semnificativ mai mare, potențial de două ori mai mare decât sugerează datele disponibile public. Tendința de creștere a ofertei din regiune este susținută și de decizia recentă a Iranului de a permite trecerea unui număr de petroliere aparținând Irakului. Știri despre companii Nucor (NUE.US): Producătorul și distribuitorul de lemn înregistrează o creștere de aproximativ 4%, în urma tarifelor de retorsiune impuse de Canada asupra SUA.

Alibaba (BABA.US): Compania chineză listată în SUA înregistrează o scădere de aproximativ 2% după o emisiune de acțiuni în valoare de circa 10 miliarde USD.

PDD Holdings: Operatorul platformei „Temu” înregistrează o creștere de peste 2% la deschiderea pieței, după ce a raportat rezultate mai bune decât se aștepta. Comisioanele de tranzacție, care au crescut cu 13%, merită o atenție deosebită.

Applied Optoelectronics (AAOI.US): Compania din domeniul fotonicii înregistrează o scădere de până la 16% după depunerea unui document de reglementare care indică faptul că aceasta pregătește o ofertă de acțiuni în valoare de 600 de milioane de dolari.

RegenxBio (RGNX.US): Compania farmaceutică a înregistrat o scădere de până la 25% după ce FDA a suspendat continuarea studiilor clinice pentru terapia genică „RGX-121”, destinată tratării așa-numitului sindrom Hunter.

ArcelorMittal (MT.US): Operatorul de oțelării și distribuitorul de produse metalurgice a înregistrat o creștere de aproximativ 2% după o recomandare pozitivă din partea unei firme de investiții. Analiza tehnică a US100 (interval zilnic) Graficul arată că prețul se mișcă în mod clar în cadrul unui canal descendent care se lărgește. Slăbiciunea actuală a cumpărătorilor se reflectă într-o retragere rapidă din zona de deasupra nivelului de aproximativ 30.000 de puncte și într-o mișcare continuă către retragerea Fibonacci de 61,8%. Linia MACD se intersectează sub linia de semnal, ceea ce ar putea susține un scenariu de continuare a corecției. În acest context, însă, merită să ținem cont de zonele de rezistență care se suprapun, în special nivelurile Fibonacci, media EMA100 și limita inferioară a tendinței. Acesta va fi un test foarte important al sentimentului pieței, dar depășirea unei rezistențe atât de puternice ar putea reprezenta o provocare majoră pentru vânzători. Sursă: xStation5

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