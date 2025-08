Deschiderea sesiunii din SUA: Tesla pierde, în timp ce Google reafirmă optimismul privind sectorul AI (24.07.2025)

Wall Street se luptă să găsească o direcție, în condițiile în care numeroase rezultate financiare oferă indicii în direcții diferite. S&P 500 și Nasdaq sunt în creștere cu 0,3% față de închiderea de ieri, raportul puternic și liniștitor al Alphabet (GOOGL.US: +1,4%) compensând dezamăgirea provocată de Tesla (TSLA.US: -9%). Dow Jones a fost victima vânzării masive a acțiunilor IBM, pierzând 0,3%, în timp ce Russell 2000 a scăzut cu 0,5% în urma datelor PMI pentru sectorul manufacturier neașteptat de slabe, care a indicat o contracție a sectorului în luna iulie. Semnalele mixte în datele PMI Activitatea economică globală din SUA a înregistrat o creștere puternică în iulie, indicele S&P Global Composite PMI urcând la 54,6 — cel mai ridicat nivel din acest an — impulsionat de un sector al serviciilor robust. Producția a crescut, dar producția industrială a încetinit, iar comenzile noi din sectorul manufacturier au scăzut ușor pe fondul scăderii exporturilor și al impactului tarifelor, subliniind îngrijorările crescânde cu privire la sustenabilitatea acestei redresări. Ocuparea forței de muncă a crescut pentru a cincea lună consecutivă, impulsionată de o creștere a angajărilor în sectorul serviciilor, deși numărul salariaților din fabrici a scăzut. Presiunile inflaționiste s-au intensificat, prețurile bunurilor și serviciilor înregistrând una dintre cele mai mari creșteri lunare din 2022, impulsionate de tarife și de creșterea costurilor forței de muncă. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Marile companii tehnologice provoacă reacții opuse Rezultatele financiare ale marilor companii tehnologice de ieri nu au lăsat pe nimeni indiferent, două dintre cele șapte companii “Magnificent 7” provocând emoții puternic contrastante pe piață. Rezultatele Tesla pentru trimestrul al doilea al anului 2025 au arătat o scădere a veniturilor cu 12%, până la 22,5 miliarde de dolari, sub presiunea unei scăderi cu 13% a livrărilor de vehicule, pe fondul concurenței intense și al provocărilor legate de prețuri. EPS ajustat a scăzut la 0,40 dolari, sub așteptări. În contrast, Alphabet a înregistrat o creștere puternică, cu venituri în trimestrul al doilea în creștere cu 14%, până la 96,43 miliarde de dolari, conduse de Google Services. Google Search a crescut cu 12%, până la 54,19 miliarde de dolari, în ciuda concurenței din domeniul AI, reclamele YouTube au crescut cu 13%, până la 9,8 miliarde de dolari, iar veniturile din cloud au crescut cu 32%, până la 13,62 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel din trimestrul al treilea al anului 2024. US100 (interval H4) În ciuda presiunii semnificative de vânzare la deschidere, cumpărătorii Nasdaq au intervenit și au împins contractul US100 înapoi peste media mobilă exponențială pe 10 perioade (EMA10, galben), oprind declinul chiar peste suportul cheie din proximitatea nivelului de 23.275. Cu toate acestea, contractul este în scădere cu 0,1%, iar rezultatele Intel ar putea influența sentimentul în ambele direcții. Cu toate acestea, o depășire puternică a maximelor recente pare puțin probabilă înainte de publicarea rezultatelor celorlalte companii din grupul “Magnificent 7”. Sursa: xStation5 Știri despre companie American Airlines a depășit așteptările pentru trimestrul al doilea, cu venituri de 14,4 miliarde de dolari și un EPS ajustat de 0,95 dolari, depășind consensul de 0,77 dolari. Cererea puternică pe piața internațională și pentru servicii premium, creșterea cu 7% a programului AAdvantage și disciplina în materie de costuri au susținut rezultatele, în ciuda perturbărilor cauzate de condițiile meteorologice. Prețurile mai mici ale combustibilului au contribuit la creșterea marjelor. În ciuda performanțelor solide, previziunile pentru trimestrul al treilea au fost prudente, cu o pierdere estimată pe acțiune de 0,10-0,60 USD și o perspectivă pentru EPS pe întreg anul redusă la (0,20)-0,80 USD, pe fondul incertitudinii cererii de călătorii. Previziunile mai pesimiste au dezamăgit, determinând o scădere a acțiunilor cu 7,9%.

Blackstone a raportat un EPS ajustat pentru trimestrul al doilea de 1,21 USD, depășind estimările cu 9%, cu venituri în creștere cu 22% față de anul precedent, până la 3,07 miliarde USD, depășind și previziunile. Aceasta este a patra creștere consecutivă a veniturilor și a profitului. Acțiunile au crescut cu 3,4%, deși câștigurile sunt limitate de previziunile prudente.

Community Health Systems a raportat o pierdere de 0,05 dolari pe acțiune în trimestrul al doilea, sub estimări, dar veniturile de 3,13 miliarde de dolari au depășit așteptările cu 3%. Pierderea s-a redus de la 0,17 dolari în urmă cu un an. În ceea ce privește noutățile strategice, Labcorp va achiziționa activele de laborator ambulatoriu ale CHS din 13 state pentru 195 de milioane de dolari în numerar, extinzându-și parteneriatele cu spitale, în timp ce CHS păstrează operațiunile de laborator pentru pacienții internați și din spitale. Acțiunile au scăzut cu aproximativ 30%.

Dow Inc. a înregistrat o pierdere mai mare decât se aștepta în trimestrul al doilea, de 0,42 dolari pe acțiune, la venituri de 10,1 miliarde de dolari, a redus dividendul cu 50%, la 0,35 dolari, și a emis previziuni slabe pentru vânzările din trimestrul al treilea. Rezultatele au fost afectate de scăderea prețurilor, volumele mai mici și perturbările comerciale globale cauzate de tarife. Fluxul de numerar operațional a devenit negativ, determinând închiderea unor fabrici și reducerea a 800 de locuri de muncă în Europa. Acțiunile au scăzut cu 13,8%.

Honeywell a depășit așteptările pentru trimestrul al doilea al anului 2025, cu un EPS ajustat de 2,75 USD și venituri în creștere cu 8%, până la 10,35 miliarde USD. Creșterea a fost determinată de diviziile Building Automation și Defense & Space, în ciuda presiunilor asupra marjelor. Compania și-a îmbunătățit previziunile pentru întregul an și a avansat transformarea portofoliului, urmărind separarea în trei companii publice până la sfârșitul anului 2026. Cu toate acestea, acțiunile au scăzut cu 4,7%.

IBM a depășit așteptările pentru trimestrul al doilea, cu venituri de 16,98 miliarde de dolari și un EPS ajustat de 2,80 dolari, dar vânzările de software sub așteptări (7,39 miliarde de dolari față de estimările de 7,41 miliarde de dolari) au umbrit cererea puternică de mainframe-uri bazate pe inteligență artificială. Acțiunile au scăzut cu 8,4%, deoarece vânzările de procesare a tranzacțiilor au stagnat, afectând creșterea vânzărilor de software.

UnitedHealth a înregistrat o scădere de 2% după confirmarea unei anchete a Departamentului Justiției privind practicile sale de facturare Medicare, care implică posibile fraude legate de diagnostice exagerate pentru rambursări mai mari. Asiguratorul cooperează și efectuează verificări independente. Ancheta se adaugă la turbulențele actuale, inclusiv schimbări la nivelul conducerii, o scădere majoră a prețului acțiunilor și acuzații anterioare de suprafacturare a Medicare Advantage.

