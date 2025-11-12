Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street așteaptă sfârșitul blocajului

Ședința de miercuri de pe Wall Street se desfășoară într-o atmosferă de optimism prudent. Investitorii încă reacționează la știrile despre un posibil sfârșit al blocajului guvernamental din SUA, care a lăsat deja o amprentă clară asupra pieței și datelor macroeconomice. Speranțele pentru un acord politic la Washington sunt unul dintre principalii factori care stau la baza îmbunătățirii sentimentului de astăzi, întrucât încheierea paraliziei administrative ar permite reluarea rapoartelor economice cheie și restabilirea unei mai mari transparențe în evaluarea stării economiei SUA. În același timp, piața urmărește cu atenție semnalele venite de la Rezerva Federală. Datele recente mai slabe privind piața muncii, inclusiv un raport ADP dezamăgitor, au întărit așteptările că Fed ar putea decide să reducă ratele dobânzilor încă din decembrie. Un astfel de scenariu ar fi văzut ca un semn clar de sprijin pentru economie după o perioadă de înăsprire monetară. Cu toate acestea, există dezacorduri vizibile în cadrul Fed în ceea ce privește cursul de acțiune viitor, unii membri pledând pentru prudență, temându-se că o relaxare prea rapidă ar putea reaprinde presiunile inflaționiste. Din perspectivă macroeconomică, economia SUA continuă să dea dovadă de o reziliență surprinzătoare, în ciuda impasului politic actual. Creșterea economică rămâne moderată, deși semne de încetinire sunt deja evidente în anumite sectoare, în special în industria prelucrătoare și comerțul exterior. În plus, incertitudinea în jurul lanțurilor de aprovizionare globale și datele mai slabe din China reprezintă factori de risc care ar putea diminua apetitul pentru risc al investitorilor. În prezent, piața se află într-un echilibru între speranța unei rezolvări politice a crizei bugetare și așteptările privind deciziile Fed. Această combinație favorizează un optimism moderat, dar evidențiază și fragilitatea echilibrului actual. Dacă blocajul se va încheia într-adevăr și Fed va adopta o poziție mai “dovish” în decembrie, piața bursieră americană ar putea încheia anul cu o îmbunătățire semnificativă a sentimentului. Pentru moment, însă, investitorii rămân prudenți, conștienți că orice nouă declarație din partea Washingtonului sau a Fed ar putea inversa rapid starea de spirit a pieței. US500 (interval H1) Contractele pe US500 sunt în prezent în creștere, deși se observă o ușoară corecție după recentul vârf. Piața rămâne peste mediile mobile exponențiale cheie (EMA 25, 50 și 100), ceea ce indică din punct de vedere tehnic dominanța tendinței de creștere. Indicatorul RSI se află într-o zonă neutră, dar ușor optimistă, sugerând că există încă loc pentru câștiguri suplimentare. Cu toate acestea, piețele rămân moderat prudente, în așteptarea rezolvării blocajului actual al guvernului SUA, care continuă să afecteze sentimentul și incertitudinea. Suportul în jurul mediilor mobile rămâne puternic, dar datele macroeconomice viitoare și evoluțiile politice vor fi cruciale pentru următoarele mișcări ale indicelui. Sursă: xStation5 Știri despre companii: Acțiunile AMD (AMD.US) cresc cu peste 8% la începutul sesiunii de astăzi, ca reacție la previziunile optimiste pentru piața centrelor de date AI, care, potrivit estimărilor CEO-ului Lisa Su, ar putea ajunge la 1 trilion de dolari până în 2030. Compania se așteaptă la o creștere rapidă a veniturilor din centrele de date până la zeci de miliarde de dolari până în 2027, susținută de noile cipuri GPU și sistemele Helios. Investitorii răspund, de asemenea, pozitiv la rezultatele solide ale AMD pentru trimestrul al treilea al anului 2025, cu venituri în creștere cu 36% până la 9,25 miliarde de dolari și un EPS de 1,20 dolari, depășind așteptările analiștilor. Acțiunile au câștigat peste 90% de la începutul anului, în timp ce AMD se extinde și în sectoarele aerospațial, de apărare și telecomunicații, susținând potențialul său de creștere pe termen lung.

IBM (IBM.US) câștigă aproximativ 2,5% în timpul sesiunii de tranzacționare de astăzi. Acțiunile companiei se apreciază pe fondul veștilor pozitive despre progresele înregistrate în tehnologia cuantică, inclusiv lansarea noului procesor Quantum Nighthawk, care poate gestiona circuite cu 30% mai complexe.

Acțiunile Circle Internet Group (CRCL.US) scad astăzi cu peste 7% după ce compania a raportat o scădere a ratei de rentabilitate a rezervelor în al treilea trimestru. Deși firma a depășit așteptările analiștilor în Q3 și prevede că marja de venituri pe întreg anul, după costurile de distribuție, se va situa la limita superioară a previziunilor anterioare, investitorii rămân prudenți. Circle Internet, specializată în tehnologia stablecoin, semnalează, de asemenea, că, cheltuielile operaționale ar putea crește față de previziunile anterioare, ceea ce explică scăderea prețului acțiunilor.

Acțiunile OKLO (OKLO.US) au crescut cu aproximativ 11% în sesiunea de astăzi, determinate de rapoartele privind creșterea numerarului și a echivalentelor în trimestrul al treilea și de o nouă orientare strategică către obținerea aprobării din partea Departamentului Energiei al SUA . Optimismul investitorilor reflectă încrederea crescândă în perspectivele companiei în sectorul tehnologiei nucleare și în potențialul reactoarelor de nouă generație. Creșterea este notabilă, mai ales având în vedere volatilitatea prețurilor anterioare și dinamica pieței.

Acțiunile Bill Holdings (BILL.US) au crescut astăzi cu peste 12%, alimentate de știrile conform cărora compania explorează diverse opțiuni strategice, inclusiv o potențială vânzare.

