Fed într-un moment important🏛️ Ce ne spune raportul CPI de astăzi despre economia SUA? ⚔️

Inflație ușor mai mare, revenire puternică a cererilor Așa cum era de așteptat, inflația CPI pentru luna august a crescut la 2,9% față de 2,7% în aceeași perioadă a anului trecut. Inflația de bază a rămas ridicată, la 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Singura surpriză a fost o ușoară creștere a inflației CPI în ritm lunar, care a crescut cu 0,4% față de luna precedentă, față de așteptările de 0,3%. Totuși, este de remarcat faptul că dinamica lunară a fost de două ori mai mare decât în iulie. Inflația lunară de bază s-a situat la 0,3% față de luna precedentă, în conformitate cu așteptările. Pe de altă parte, asistăm la o creștere foarte puternică a cererilor de șomaj. Acest lucru arată o divergență tot mai mare între mandatele Fed — slăbiciunea pieței muncii și inflația ridicată. Ce arată detaliile raportului și ce ar putea însemna acest lucru pentru Fed? Și ar trebui Wall Street să fie îngrijorată? Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Principalii factori ai inflației Locuințele (adăpostul) au contribuit cel mai mult la creșterea lunară, cu o creștere de 0,4%.

Serviciile de transport au fost principalul factor al așa-numitului SuperCore CPI (cu mult peste 3% anualizat și puțin peste 0,3% lunar); tarifele aeriene au crescut cu 5,9%.

Energia a crescut cu 0,7% față de luna precedentă, iar benzina cu 1,9%. Prețurile alimentelor au crescut cu 0,5% față de luna precedentă.

Mașinile au început să se scumpească din nou. Prețurile vehiculelor noi au crescut cu +0,3%, cele ale mașinilor second-hand cu +1,0%, iar reparațiile auto cu până la 2,4%. Impactul tarifelor față de servicii Punctul cheie este că creșterea inflației a provenit în principal din servicii, nu din tarifele introduse de administrația Trump. Prețurile din categoriile expuse importurilor au arătat semnale mixte, fără o accelerare clară legată de tarife.

SuperCore CPI (servicii, cu excepția locuințelor) a încetinit ușor la 3,52% față de aceeași perioadă a anului trecut, sugerând că presiunile asupra prețurilor nu sunt atât de intense pe cât ar putea părea. Totuși, este încă departe de ținta stabilită. Aceste date confirmă faptul că Fed va începe probabil să relaxeze politica monetară, dar va rămâne prudentă în ceea ce privește ritmul reducerilor, din cauza inflației persistente, cu mult peste ținta de 2%. Serviciile rămân stabile, iar în cazul unei eventuale creșteri a prețurilor la benzină, situația ar arăta mult mai gravă. Grafice cheie Inflația CPI revine, conform așteptărilor, la 2,9% pe an. După cum arată indicatorii principali, cea mai mare problemă în SUA rămâne creșterea prețurilor serviciilor. Acest lucru este ilustrat clar de subindicele prețurilor din sondajul ISM privind serviciile. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Analizând principalele componente, inflația în domeniul închirierilor rămâne factorul cu cea mai mare contribuție. Cu toate acestea, contribuțiile legate de creșterea costurilor serviciilor sunt în continuă creștere. Principalul factor al inflației nu sunt tarifele, ci serviciile. Costurile serviciilor medicale, energiei, transportului și alimentelor sunt în creștere puternică (alimentele fiind parțial afectate de tarife). Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Prețurile alimentelor în SUA cresc mai rapid decât sugerează indicele prețurilor alimentelor al FAO, în parte din cauza tarifelor. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Inflația pentru prețurile mașinilor second-hand este în creștere — mașinile noi sunt supuse tarifelor vamale. Cu toate acestea, indicele Manheim sugerează că această dinamică ar trebui să încetinească în lunile următoare. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Inflația pentru segmentul serviciilor rămâne ridicată, deși se stabilizează la niveluri mari. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Inflația ridicată este o problemă, dar slăbiciunea pieței muncii este una și mai mare Numărul cererilor inițiale de șomaj crește până la cele mai ridicate niveluri din ultimii 4 ani, deși în 2023 și 2024 am înregistrat niveluri de peste 250.000. Cea mai mare creștere este legată de o creștere puternică a cererilor în Texas. Deși nu este încă un motiv de panică, cererile de aproximativ 300.000 au fost de obicei un semnal de recesiune. O creștere semnificativă a numărului cererilor inițiale de șomaj, nivelul actual fiind cel mai ridicat din 2021. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Dacă nu este vorba de un caz izolat, creșterea rapidă a cererilor poate sugera o creștere a ratei șomajului. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Fed va reduce ratele Se pare că Fed nu ar trebui să opteze pentru o reducere mai mare de 50 de puncte de bază, având în vedere riscurile încă ridicate de inflație. Cu toate acestea, este clar că tarifele — principala sursă de incertitudine în ceea ce privește prețurile — au avut un impact limitat asupra prețurilor din SUA. Prin urmare, Fed va reduce ratele, dar probabil fără a se angaja în prealabil la un ciclu complet, rămânând foarte dependentă de date.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."