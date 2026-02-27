Graficul zilei: EURUSD în consolidare înaintea datelor macroeconomice din Europa și SUA

Perechea EUR/USD se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 1,1793. Piața prezintă o volatilitate moderată, reacționând la cele mai recente date macroeconomice din Europa și la publicarea iminentă a indicelui prețurilor de producție din SUA. Perechea rămâne în consolidare, deoarece impulsurile generate de datele privind inflația și semnalele de politică monetară sunt prea limitate pentru a declanșa o mișscare decisivă. Investitorii rămân prudenți, monitorizând atât sentimentul de aversiune față de risc, cât și așteptările privind deciziile viitoare ale BCE și Fed. Sursa: xStation5 Ce influențează astăzi cursul EUR/USD? Datele privind inflația și PIB-ul în Europa Astăzi, Franța și Spania au publicat datele preliminare privind inflația la nivelul consumatorilor. În Franța, CPI a crescut cu 0,7% față de luna precedentă și cu 1,0% față de aceeași perioadă a anului trecut în februarie, în timp ce HICP a crescut cu 0,8% față de luna precedentă și cu 1,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, peste previziuni, sugerând o ușoară accelerare a presiunilor asupra prețurilor. În Spania, inflația CPI a crescut cu 2,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar HICP cu 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind, de asemenea, așteptările. Între timp, PIB-ul Franței pentru trimestrul IV a înregistrat o creștere de 0,2% față de trimestrul anterior, cheltuielile de consum crescând cu 0,5% față de luna precedentă, confirmând o creștere economică stabilă, deși moderată. În Germania, piața așteaptă datele oficiale privind HICP și CPI la 15:00 ora României. Datele anterioare din statele individuale sugerează o ușoară încetinire a presiunilor asupra prețurilor, inflația anuală rămânând în jurul valorii de 2,1%, menținând euro într-o zonă de sprijin moderat înaintea potențialelor reacții ale BCE. Inflația PPI și situația din SUA Indicele prețurilor de producție din SUA (PPI) va fi publicat la 15:30 ora României. Prognozele indică o încetinire a ratei de creștere la +0,3% în ritm lunar de la +0,5% anterior, cu o creștere anuală estimată în jurul valorii de +2,6%. Dacă valorile vor fi conforme sau sub așteptări, dolarul s-ar putea deprecia, susținând EUR/USD; datele peste așteptări ar putea avea efectul opus. Sentimentul de evitare a riscului și reacțiile pieței În ciuda creșterii moderate a euro față de dolar, piețele rămân prudente înaintea publicării datelor cheie din Germania și SUA. EUR/USD continuă să se tranzacționeze în consolidare în jurul valorii de 1,1793, cu fluctuații pe termen scurt limitate. Așteptări pentru Fed și BCE Piețele mizează pe independența relativă a noului președinte al Fed, așteptându-se ca ratele dobânzilor să nu fie reduse brusc. Acest lucru oferă dolarului un anumit sprijin, dar limitează mișcările bruște ale pieței, inclusiv o apreciere bruscă a USD față de euro. Între timp, datele stabile privind inflația și PIB-ul din Europa sugerează că BCE va continua să mențină o abordare prudentă în ceea ce privește ajustările ratei dobânzii

