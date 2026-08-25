Graficul zilei: EURUSD sub presiunea dolarului. Indicele Bessent, PCE și conferința de la Jackson Hole vor determina următoarea direcție

În sesiunea de marți a perechii EURUSD, dolarul se apreciază ușor, însă situația de pe piața valutară rămâne mult mai complicată decât era în urmă cu doar câteva zile. Perechea euro-dolar s-a retras de la nivelul de aproximativ 1,17, dar în fundal se conturează o serie de evoluții care ar putea avea un impact mult mai mare asupra monedei americane în următoarele săptămâni.

Una dintre cele mai importante chestiuni este activitatea Departamentului Trezoreriei SUA, condus de Scott Bessent, pe piața obligațiunilor. Trezoreria a decis să dubleze amploarea operațiunilor trimestriale de răscumpărare a obligațiunilor pe termen lung. În același timp, Bessent a anunțat că programul obișnuit al licitațiilor de titluri de datorie ale SUA va rămâne neschimbat. Se preconizează că primele operațiuni de amploare vor începe în septembrie.

Măsurile luate de Bessent ar putea deveni una dintre temele cele mai importante pentru dolar. Trezoreria încearcă să reducă presiunea asupra randamentelor pe termen lung, în timp ce piața obligațiunilor din SUA continuă să se confrunte cu niveluri ridicate ale datoriei, nevoi substanțiale de împrumut și costuri ridicate de serviciu al datoriei.

În același timp, mâine vom primi cele mai recente date privind inflația PCE din SUA, indicatorul preferat de Rezerva Federală pentru măsurarea inflației la nivelul consumatorilor. În prezent, piața se așteaptă ca inflația PCE de bază să se mențină în jur de 3,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, neschimbată față de luna iunie.

În Europa, între timp, datele germane de astăzi au atras atenția. Produsul intern brut a crescut cu 0,3% față de trimestrul anterior în al doilea trimestru, o creștere mai puternică decât indicase estimarea anterioară.

Toate acestea plasează perechea EURUSD într-un moment deosebit de interesant. Din perspectiva dolarului, există un sprijin pe termen scurt provenit din randamentele ridicate ale obligațiunilor și din incertitudinea geopolitică, dar apar tot mai multe întrebări cu privire la politica Trezoreriei SUA și la situația de pe piața datoriei. Din perspectiva euro, imaginea economiei germane s-a îmbunătățit oarecum, în timp ce așteptările privind o politică monetară mai restrictivă din partea Băncii Centrale Europene rămân valabile.

Sursă: xStation5

Factori care influențează în prezent perechea EURUSD

Scott Bessent capătă o importanță din ce în ce mai mare pentru piața dolarului

În ultimele zile, piața obligațiunilor din SUA a devenit una dintre temele cele mai importante de pe piețele financiare. Randamentul obligațiunilor de stat americane pe 30 de ani a atins anterior cel mai ridicat nivel din 2007. Ca răspuns, Departamentul Trezoreriei a decis să mărească amploarea operațiunilor sale de răscumpărare a datoriilor pe termen lung.

Bessent urmărește să îmbunătățească lichiditatea pieței și să reducă presiunea asupra segmentului cu scadențe lungi al curbei randamentelor. În același timp, Trezoreria nu intenționează să reducă licitațiile regulate de obligațiuni, ceea ce este semnificativ având în vedere că guvernul SUA are în continuare nevoie de sume enorme de finanțare.

Acest lucru este deosebit de interesant din perspectiva perechii EURUSD. Măsurile Trezoreriei arată că randamentele ridicate ale obligațiunilor au devenit o problemă suficient de gravă pentru ca autoritățile americane să încerce în mod activ să influențeze funcționarea pieței.

Desigur, acest lucru nu înseamnă că răscumpărările de obligațiuni de stat sunt echivalente cu relaxarea cantitativă desfășurată de Rezerva Federală. Acestea sunt operațiuni legate de gestionarea datoriei și de lichiditatea pieței. Importanța lor rezidă în faptul că demonstrează sensibilitatea crescândă a administrației americane față de nivelul randamentelor pe termen lung.

Dacă investitorii vor concluziona că măsurile Trezoreriei sunt eficiente, randamentele ar putea scădea, iar presiunea asupra dolarului ar putea crește. Dacă, însă, piața va decide că răscumpărările nu rezolvă problema nivelurilor ridicate ale datoriei și a nevoilor enorme de împrumut ale SUA, randamentele pe termen lung ar putea crește din nou.

Piețele așteaptă datele privind inflația PCE din SUA

Un alt eveniment important va fi publicarea, miercuri, a datelor privind inflația PCE din Statele Unite.

În iunie, inflația PCE de bază s-a situat la 3,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu 3,4% în mai. Așteptările actuale ale pieței indică menținerea acestei valori în jurul nivelului de 3,3% în iulie.

O astfel de valoare nu ar constitui o surpriză majoră, dar ar însemna, de asemenea, că inflația rămâne cu mult peste ținta de 2% a Rezervei Federale. Acest aspect este important deoarece piața trebuie să concilieze în prezent două semnale diferite provenite din economia SUA.

Pe de o parte, datele mai slabe privind piața muncii au redus așteptările privind continuarea înăspririi politicii monetare. Pe de altă parte, inflația încă nu a revenit la un nivel care să permită Rezervei Federale să se concentreze exclusiv pe susținerea pieței muncii.

Dacă indicatorul PCE se situează sub așteptări, randamentele titlurilor de stat americane ar putea fi supuse presiunii, iar dolarul ar putea pierde din nou o parte din puterea sa. Pentru perechea EURUSD, acesta ar fi un semnal pozitiv.

O valoare mai mare decât cea așteptată ar avea efectul opus. Într-un astfel de scenariu, piețele ar putea să ia din nou în calcul o probabilitate mai mare ca ratele dobânzilor să rămână ridicate în SUA, oferind un sprijin suplimentar dolarului.

PIB-ul german oferă euro un alt argument

În ceea ce privește euro, datele germane de astăzi au fost ceva mai bune decât se aștepta anterior.

PIB-ul german a crescut cu 0,3% față de trimestrul anterior în al doilea trimestru și cu 1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Estimarea anterioară indica o creștere trimestrială de 0,2%. Acest lucru nu constituie încă o dovadă a unei redresări puternice a economiei germane. Cu toate acestea, datele sugerează că situația este ceva mai bună decât se presupunea anterior.

Pentru euro, acest aspect este important și în contextul politicii Băncii Centrale Europene. Dacă economia celei mai mari țări din zona euro începe să dea dovadă de o mai mare reziliență, argumentele în favoarea unei abordări mai prudente în ceea ce privește reducerile ratei dobânzii devin mai puternice.

Piața se așteaptă în continuare ca BCE să decidă majorarea ratelor dobânzilor în septembrie.

În plus, indicele Ifo este publicat astăzi, oferind o perspectivă asupra modului în care companiile germane evaluează condițiile actuale și perspectivele economice. Aceasta este o altă piesă importantă a puzzle-ului pentru euro.

Fed și Trezoreria devin la fel de importante pentru piață

Acesta este în prezent unul dintre cele mai interesante aspecte ale evoluției perechii EURUSD.

Până de curând, principala problemă pentru dolar era diferența dintre politica Rezervei Federale și cea a Băncii Centrale Europene. Situația este acum mai complicată. Piețele trebuie să evalueze simultan politica Rezervei Federale, situația fiscală a SUA și acțiunile Departamentului Trezoreriei.

Randamentele ridicate ale obligațiunilor reprezintă o problemă atât pentru guvernul SUA, cât și pentru economia în ansamblu. Pe de o parte, acestea cresc costul serviciului datoriei publice; pe de altă parte, majorează costurile de finanțare pentru întreprinderi și gospodării.

De aceea, acțiunile lui Bessent sunt importante și pentru piața valutară. Dacă Trezoreria devine din ce în ce mai activă în încercarea de a limita creșterea randamentelor, acest lucru ar putea slăbi unul dintre avantajele importante ale dolarului, care decurg din ratele ridicate ale dobânzii și din randamentele ridicate ale titlurilor de stat americane.

În același timp, acțiunile Trezoreriei ridică tot mai multe întrebări cu privire la credibilitatea lui Bessent și la eficacitatea măsurilor luate. Piața a reacționat inițial pozitiv la știrile privind operațiunile de răscumpărare, dar randamentele au început ulterior să crească din nou.

Acest lucru ar putea fi un semnal important pentru dolar. Dacă investitorii încep să creadă că autoritățile americane au o capacitate limitată de a influența segmentul pe termen lung al curbei randamentelor, randamentele ridicate ar putea rămâne una dintre temele-cheie pentru moneda americană.

Jackson Hole ar putea fi un alt punct de cotitură

Lista evenimentelor importante pentru EURUSD nu se oprește aici.

Vineri, piețele se vor concentra asupra discursului președintelui Rezervei Federale, Kevin Warsh, la simpozionul de la Jackson Hole. Acesta va fi deosebit de important, deoarece investitorii caută indicii cu privire la direcția viitoare a politicii monetare.

Warsh se confruntă cu o sarcină dificilă de echilibrare. Inflația rămâne peste ținta Rezervei Federale, randamentele obligațiunilor pe termen lung sunt ridicate, în timp ce piața muncii dă semnale de slăbire.

O altă problemă o reprezintă importanța crescândă a politicii fiscale și a măsurilor luate de Trezorerie. Prin urmare, piețele vor acorda atenție nu numai declarațiilor lui Warsh privind ratele dobânzilor, ci și opiniilor sale despre inflație, randamentele obligațiunilor și independența Rezervei Federale.

Dacă Warsh adoptă un ton mai „hawkish”, dolarul ar putea beneficia de un sprijin suplimentar. Dacă, pe de altă parte, acesta semnalează o mai mare disponibilitate de a relaxa politica monetară, presiunea asupra monedei americane ar putea crește.

Concluzii