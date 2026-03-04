Rezumatul dimineții(04.03.2026)

Piețele asiatice sunt în scădere pentru a treia sesiune consecutivă, pe fondul escaladării tensiunilor dintre SUA, Israel și Iran. Indicele japonez JP225 a scăzut cu 1,50%, până la 54.400 de puncte, indicii chinezi pierd între 0,70 și 1,50%, iar indicele australian AU200cash a scăzut cu 0,75%.

Indicele coreean Kospi se remarcă, de asemenea. Investitorii au profitat de intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu pentru a realiza profituri după creșterile parabolice din ultimele luni. Indicele a scăzut astăzi cu 12%, dar rămâne cu 18% mai sus față de începutul anului.

Prețurile petrolului cresc astăzi cu aproximativ 2%, OIL.WTI tranzacționându-se la 76,25 USD pe baril, iar Brent la 83,50 USD. Prețurile au crescut în urma atacurilor din apropierea Strâmtorii Hormuz, care au perturbat traficul petrolier. Ieri seară, Trump a anunțat protecție navală și sprijin în materie de asigurări pentru transportul energiei, în speranța stabilizării situației.

Situația pe piața valutară este mixtă astăzi. Printre cele mai slabe monede se numără dolarul australian (AUD), în timp ce pe de altă parte se află dolarul neozeelandez (NZD) și francul elvețian (CHF).

Metalele prețioase își revin după vânzările masive de ieri. Aurul a crescut cu 1,20% până la 5.120 USD pe uncie, iar argintul a câștigat 3,20% până la 83,30 USD pe uncie.

Indicatorii PMI oficiali din China au rămas în teritoriu de contracție, cu un indice compozit de 49,5, semnalând o slăbiciune continuă a economiei interne. Între timp, indicele neoficial Caixin PMI a crescut la 52,1 — cel mai înalt nivel de la începutul pandemiei. Îmbunătățirea a fost determinată de creșterea puternică a comenzilor noi și a exporturilor. Datele contradictorii complică evaluarea traiectoriei de redresare a Chinei.

Datele neoficiale mai puternice au indicat o creștere a producției și o refacere a stocurilor. Costurile materiilor prime au atins cel mai ridicat nivel din ultimele 44 de luni, în principal din cauza metalelor. Producătorii au transferat parțial costurile către clienți, deși creșterea ocupării forței de muncă a rămas moderată.

Autoritățile japoneze au subliniat încă o dată disponibilitatea lor de a acționa pe piața valutară, inclusiv prin posibile intervenții valutare. În ciuda tensiunilor geopolitice, yenul nu și-a îndeplinit rolul de refugiu sigur, în principal din cauza creșterii prețurilor petrolului, care afectează negativ balanța comercială a Japoniei.

PIB-ul Australiei a crescut cu 0,8% trimestrial și 2,6% anual, depășind așteptările. Ritmul de creștere s-a îmbunătățit în mod evident față de minimele înregistrate la jumătatea anului 2024. Cu toate acestea, consumul gospodăriilor rămâne prudent.

