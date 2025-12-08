Rezumatul dimineții(08.12.2025)

Indicii din Asia-Pacific înregistrează o sesiune mixtă. Weekendul a trecut relativ calm, iar mișcările atât pe piața valutară, cât și pe cea de acțiuni rămân limitate.

Dolarul american a scăzut cu 0,10%, similar cu yenul japonez. Pe de altă parte, se află dolarul australian și euro. Cu toate acestea, variațiile rămân într-un interval restrâns de +/-0,10%. EURUSD a crescut cu 0,12%.

Piețele așteaptă decizia Fed de miercuri. O nouă reducere a ratei cu 25 de puncte de bază este estimată în prezent cu o probabilitate de 87%.

Aurul a crescut cu 0,33%, până la 4.216 USD pe uncie. Țițeiul WTI a crescut cu 0,18%, până la 60,20 USD pe baril.

PIB-ul Japoniei pentru trimestrul al treilea a fost revizuit la -2,3% anualizat (față de -2,0% cât se aștepta), confirmând un trimestru slab, în ciuda consumului privat ușor mai puternic.

China a înregistrat un excedent comercial mare în noiembrie, de 111,7 miliarde USD, cu exporturi în creștere cu 5,9% și o creștere a exporturilor de metale rare. Datele arată că Beijingul continuă să domine competitivitatea exporturilor globale, în ciuda tarifelor.

WSJ raportează că IBM este aproape de a achiziționa Confluent pentru aproximativ 11 miliarde USD, ceea ce înseamnă o primă de aproximativ 37%. Acțiunile CFLT au crescut cu aproximativ 20% după închiderea bursei, deși rămân cu mult sub nivelurile IPO.

Macron a avertizat China cu privire la posibile tarife vamale din partea UE. Președintele francez a declarat Beijingului că UE ar putea lua măsuri similare cu cele ale SUA în lunile următoare dacă China nu își reduce excedentul comercial în creștere — deși unitatea în cadrul UE rămâne incertă.

Trump a declarat că relația sa cu prim-ministrul Carney este „foarte bună” și că problemele comerciale „vor fi rezolvate”, menționând în același timp că, Canada produce multe bunuri pe care SUA le fabrică deja.

