Rezumatul dimineții (09.03.2026)

Prețurile petrolului cresc semnificativ în urma atacurilor asupra infrastructurii petroliere iraniene și a acțiunilor de represalii care au escaladat conflictul.

Petrolul WTI a crescut cu peste 15%, ajungând la 104,50 USD pe baril, iar la deschiderea sesiunii a înregistrat o creștere de peste 27%, ajungând la peste 117 USD pe baril. Petrolul Brent a crescut într-o proporție similară, ajungând la 108,00 USD pe baril și aproape 120 USD pe baril la deschiderea sesiunii. Aceasta reprezintă una dintre cele mai mari creșteri într-o singură zi de la începutul pandemiei.

Creșterea prețurilor reflectă temerile legate de un șoc major al aprovizionării după închiderea efectivă a Strâmtorii Hormuz. În mod normal, aproximativ 20 de milioane de barili de petrol pe zi trec prin această rută.

Transportul prin Strâmtoarea Hormuz s-a oprit practic, lăsând milioane de barili de petrol fără posibilitatea de a fi transportați. Irakul, Kuweitul și alți producători au început să limiteze producția din cauza lipsei accesului tancurilor. Chiar dacă conflictul se va calma, restabilirea fluxurilor complete de aprovizionare ar putea dura ceva timp.

Dolarul american se apreciază cu o medie de 0,41% față de alte monede G10. Randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani au crescut la aproximativ 4,20% pe fondul preocupărilor crescânde legate de inflație. Aurul se tranzacționează în mare parte neschimbat, la aproximativ 5.127 USD pe uncie.

Țările G7 iau în considerare o eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol în cooperare cu AIE. Se discută despre un nivel de 300-400 de milioane de barili, ceea ce ar reprezenta o intervenție mult mai mare decât acțiunile anterioare. Astfel de măsuri ar putea reduce prețurile cu aproximativ 10-20 USD pe baril, deși efectul ar fi probabil în mare parte pe termen scurt.

Deși eliberarea rezervelor crește oferta de petrol, aceasta nu înlocuiește capacitatea de rafinare. Acest lucru înseamnă că prețurile combustibililor pentru consumatori ar putea rămâne ridicate chiar dacă prețurile țițeiului scad.

Japonia este una dintre țările cu cele mai mari pierderi economice din cauza creșterii prețurilor petrolului, datorită dependenței sale puternice de importurile de energie. Țara ar putea fi nevoită să cheltuiască cu până la 70% mai mulți dolari pentru a asigura aceeași cantitate de țiței.

Donald Trump a declarat că prețurile petrolului vor scădea rapid odată ce amenințarea nucleară din partea Iranului va fi eliminată. Comentariile sale sugerează că obiectivul principal al războiului ar putea fi demontarea programului nuclear al Iranului.

Trump ar fi exprimat frustrare după ce Israelul a atacat 30 de instalații iraniene de stocare a combustibilului. Oficialii americani se temeau că atacurile vor agrava penuria globală de petrol și vor crește și mai mult prețurile combustibililor.

Acesta este primul punct de tensiune vizibil între Washington și Israel în timpul conflictului. Creșterea prețurilor combustibililor ar putea, de asemenea, să sporească presiunea politică în Statele Unite.

Inflația CPI din China a crescut cu 1,3% în februarie față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind clar așteptările. În același timp, prețurile producătorilor rămân în deflație.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."