Rezumatul dimineții(11.12.2025)

Piețele de capital din Asia-Pacific înregistrează pierderi semnificative, pe fondul scăderii puternice a acțiunilor Oracle (-11%), care a tras în jos sectorul tehnologic și a reînviat îngrijorările cu privire la rentabilitatea investițiilor în capitalul fix pentru inteligența artificială.

Contractele futures pe indici americani sunt, de asemenea, în scădere notabilă. US100 se tranzacționează în scădere cu 1,25%, US500 pierde 0,90%, iar US2000 este în scădere cu 0,85%.

Dolarul american se redresează și este una dintre cele mai puternice monede G10 în prima parte a zilei. Indicele USDIDX este în creștere cu 0,14%. Francul elvețian este, de asemenea, în creștere puternică. Pe de altă parte, dolarul australian pierde între 0,3% și 0,6% după raportul privind piața muncii.

Ocuparea forței de muncă în Australia a scăzut în mod neașteptat cu 21.300, în principal din cauza reducerii cu 56.500 a numărului de locuri de muncă cu normă întreagă, în timp ce șomajul s-a menținut la 4,3% doar din cauza scăderii participării.

Oracle a scăzut cu peste 11% după ce a înregistrat câștiguri mai slabe decât se aștepta și au apărut îngrijorări cu privire la obligațiile de investiții în AI estimate la 300 de miliarde de dolari. În ciuda unei creșteri puternice a EPS (2,26 USD față de 1,64 USD) — alimentată de un câștig unic de 2,7 miliarde de dolari — investitorii s-au concentrat pe deteriorarea veniturilor din licențe (-21%) și pe riscurile crescânde legate de investițiile masive în AI.

Mexicul a aprobat tarife largi la importurile din China, India, Coreea, Thailanda și Indonezia, care acoperă autoturismele (50%), textilele/îmbrăcămintea (35%), oțelul/aluminiul (35%) și produsele electronice (5-35%). Măsura este considerată a fi în concordanță cu strategia politică și comercială a SUA și cu aprofundarea integrării lanțului de aprovizionare nord-american în detrimentul Chinei.

Indicele de încredere al marilor producători din Japonia a crescut de la 3,8 la 4,7, susținut de exporturi mai puternice și de o rentabilitate îmbunătățită datorită yenului mai slab. Aceasta este cea mai puternică valoare înregistrată de la sfârșitul anului 2024, compensând parțial consumul slab al gospodăriilor.

Banca centrală din Hong Kong (HKMA) a redus rata de bază cu 25 de puncte de bază, la 4,0%. Hong Kong a urmat decizia Fed, aducând costurile de finanțare la cel mai scăzut nivel din octombrie 2022.

RBC se așteaptă ca achizițiile băncilor centrale, cererea geopolitică și influxurile structurale ale investitorilor să susțină în continuare o piață bullish a aurului pe mai mulți ani, în ciuda creșterii semnificative a prețurilor în 2025. Previziunile presupun că aurul va avea o valoare medie de 4.600 USD în 2026 și de 5.100 USD în 2027.

Musk a confirmat rapoartele potrivit cărora SpaceX ar putea deveni publică în iunie-iulie 2026, cu o valoare de 1-1,5 trilioane USD — sau chiar mai mult, pe măsură ce Starlink se extinde. Ark Invest prognozează o capitalizare de piață de 2,5 trilioane USD până în 2030. Musk ia în considerare, de asemenea, mecanisme care ar permite acționarilor Tesla să participe la capitalul social al SpaceX.

